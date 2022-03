Kampene mellem de russiske invasionsstyrker og den ukrainske hær fortsætter ufortrødent, og natten til torsdag har ikke været nogen undtagelse.

Hvis du lige har slukket vækkeuret og er ved at komme ud af fjerene, så får du her et overblik over det vigtigste, der er sket, mens du sov.

For kort tid siden kom der endnu en melding fra den ukrainske hær, der nu påstår at have genvundet kontrollen med tre byer i det sydlige Ukraine.

Der er tale om byerne Orlove, Zahradivka og Kotjubejivka, skriver det ukrainske medie The Kyiv Independent.

Den ukrainske hærs fremgang i den sydlige del af landet kommer efter et døgn, hvor ukrainerne også har vundet terræn nord for hovedstaden Kyiv.

Samtidig kan en rapport fra den britiske efterretningstjeneste GCHQ muligvis kaste lys over, hvad russernes tilbagegang kan skyldes.

Ifølge tjenestens direktør, Jeremy Fleming, har Ruslands præsident, Vladimir Putin, nemlig groft overvurderet sine egne styrkers kampdygtighed.

»Vi ser russiske soldater – som desuden mangler både våben og kampgejst – der nægter at adlyde ordrer, saboterer eget udstyr og endda nogen, som ved fejl er kommet til at skyde egne luftfartøjer ned,« lød det fra spionchefen.

Ukrainske soldater har på det seneste haft held med at genvinde kontrollen med en stribe byer. Foto: SERHII NUZHNENKO Vis mere Ukrainske soldater har på det seneste haft held med at genvinde kontrollen med en stribe byer. Foto: SERHII NUZHNENKO

Men trods den hastigt faldende moral blandt russiske soldater på landjorden, så har landets famøse hackere været fremme i skoene.

En rapport fra it-giganten Google viser nemlig, at hackere med adresse i Rusland har sendt en byge af angreb afsted mod forsvarsalliancen Nato's netværk.

Hackerne forsøgte også at få adgang til militærets computersystemer i flere østeuropæiske lande, men ifølge Google er det uvist, hvor vellykket operationen har været.

Og til slut kom der gode nyheder til de af os, der ser med stor bekymring på de hastigt stigende benzinpriser.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters overvejer USA nemlig at frigive omkring én million tønder olie dagligt fra USA's reservelagre flere måneder frem.

Målet med at øge udbuddet af olie er at bekæmpe stigende brændstofpriser i kølvandet på invasionen.

Du kan følge med i udviklingen i Ukraine døgnet rundt i B.T.s liveblog.