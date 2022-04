En 25-årig dansker er for to dage siden blevet dræbt under krigen i Ukraine.

Den danske soldat har kæmpet på den ukrainske side, hvor han har været en del af den ukrainske fremmedlegion.

Det skriver TV 2.

Danskeren skulle ifølge korrespondenten Rasmus Tantholdt være blevet dræbt under et angreb i byen Mykolajiv.

Det fortæller flere af hinanden uafhængige kilder til TV 2-korrespondenten. Kilder, som har kæmpet med danskeren kan konstatere, at han har mistet livet i kamp.

Rasmus Tantholdt fortæller også, at ifølge danskerens delingsfører er liget af danskeren i russisk varetægt, og fra den samme delingsfører har korrespondenten fået fortalt, at danskerens familie er blevet kontaktet og underrettet om dødsfaldet af delingsføreren.

Udenrigsministeriet kan ikke bekræfte, at en dansk statsborger skulle være omkommet i Ukraine. Det oplyser de over for B.T.