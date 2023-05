Fredag klokken 18 var bjerglandsbyen Brienz helt øde.

Både mennesker og dyr har forladt den schweiziske landsby, efter at den såkaldte røde fase var trådt i kraft. Det betyder, at alt ophold i byen er forbudt.

Det skriver det schweiziske medie Tagesanzeiger.ch.

Myndighederne slog tidligere på ugen alarm, fordi de frygter, at to millioner kubikmeter sten over Brienz vil løsne sig indenfor de næste to uger. I værste fald kan det betyde landsbyens totale udslettelse.

Omkring to millioner kubikmeter sten risikerer at udslette landsbyen Brienz. Foto: GIAN EHRENZELLER/Epa/Reuters

Også i den nærliggende by Surava har myndighederne valgt at evakuere beboerne i de to vestligste huse.

Flere veje er blevet afspærret, men myndighederne har planer om at lukke flere veje samt lukke Albula-jernbanen.

Der bor 84 i Brienz, og det er lykkedes at finde midlertidig bolig til dem alle.

Efter nyheden om evakueringen er mere end 130 lejligheder blevet tilbudt til de evakuerede.

Flere veje er blevet spærret af, på grund at risikoen for bjergsiden kommer væltende ned. Foto: DENIS BALIBOUSE/Scanpix

»Vi har udvalgt de bedst egnede tilbud,« siger kommunikationsmedarbejder Christian Gartmann ifølge Tagesanzeiger.ch.

Brienz ligger i det østligste kanton Graubünden. Byen har længe været vurderet som en geologisk risiko, skriver BBC News.

En bjergside over byen er ved at rive sig løs, så to millioner kubikmeter sten risikerer at vælte ned over landsbyen.

Myndighederne har længe vist, at risikoen eksisterede, men nye målinger viser, at bjergsiden bevæger sig faretruende hurtigt, og derfor satte man gang i evakueringen tidligere på ugen.

Myndigheder forventer, at bjergsiden over Brienz vil løsrive sig indenfor de næste to uger. Foto: DENIS BALIBOUSE/Reuters/Scanpix

Det er uvist, hvad der sker, når bjergsiden kommer væltende.

Hvis den glider ned langsomt og gradvist, vil den muligvis undgå det meste af landsbyen. Men hvis den kommer væltende hurtigt ned, kan den tilintetgøre Brienz fuldstændigt, skriver BBC..

Beboerne i Brienz har længe været vant til, at der kom små klippestykker væltende ned i deres haver, og en stor del af klippen over landsbyen, kaldet ‘The Island’ har flyttet sig op til 32 meter om året, skriver BBC.

Årsagen, til at bjergsiden er blevet mere ustabil, menes at være den globale opvarmning, skriver BBC.

Efterhånden som gletsjerne skrumper, og permafrosten højt oppe i bjergene begynder at tø, bliver klipperne ustabile. Og dermed øges risikoen for stenskred.