Advarslerne og signalerne har stået på i lang tid.

Men mandag meldte NATOs norske generalsekretær, Jens Stoltenberg, det ud på et pressemøde i NATOs hovedkvarter i Bruxelles.

Rusland er i gang med endnu en storoffensiv

»Vi har set starten allerede. Putin er i gang med at sende tusinder af nye tropper ind i Ukraine, og han accepterer et meget højt tabstal,« lød det fra Jens Stoltenberg.

»Det, Rusland mangler i kvalitet, forsøger de at gøre op for i kvantitet. Deres træning og udstyr har ikke samme niveau som Ukraines. Men de har flere styrker. Og Rusland er klar til at sende tropper ind, og de er klar til at få store tab.«

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, lægger især mærke til en særlig udmelding, som kom på pressemødet i Bruxelles.

»En vigtig detalje er, at Stoltenberg også nævner, at Ukraine bruger mere ammunition, end Vesten producerer. Det er en henstilling til producenter om at producere mere og NATO-lande om at yde mere ammunition. Det er en kollektiv advarsel om, at vi ikke producerer nok lige nu. Vi skal simpelthen op i gear,« siger Jakob Illeborg.

Jakob Illeborg vurderer, at det værste af den nye stor offensiv fra Rusland endnu ikke er begyndt.

»Det vil virkelig overraske mig, hvis det her er andet end en generalprøve på en offensiv. For voldsommere er det ikke det, der er i gang lige nu,« siger Jakob Illeborg.

Da Rusland for knap et år siden var i offensiven, var det med formålet om at indtage Kyiv. Det lykkedes som bekendt ikke.

»Da russerne angreb Kyiv i 2022, så havde de forberedt det meget længe, men det var ikke effektivt. Derfor vil de for alt i verden ikke gøre det samme igen,« siger Jakob Illeborg.