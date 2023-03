Lyt til artiklen

I bemærkelsesværdig åbne vendinger advarer Kinas nye udenrigsminister USA om et forestående sammenstød. Hvor bekymrede skal vi være?

»Med Kina og Ruslands forbrødring bevæger verden sig mod en bredspektret virkelighed, hvor et mere demokratisk, internationalt system har fået momentum, og global strategisk balance og stabilitet har fået en garant,« siger Qin Gang, Kinas nye udenrigsminister, ved kommunistpartiets årlige blåstempling af Kinas planer for det kommende år.

Det kan måske forekomme pudsigt, at udenrigsministeren taler om en mere demokratisk verden under ledelse af to autokratier, men Kina ser tydeligt USA og ikke Kina som samtidens store problem. Gang fortsætter:

»Hvis ikke USA slår bremserne i, men fortsætter med at vælte ned ad det gale spor, så vil ingen autoværn kunne forhindre vognen i at blive afsporet og ende i en ulykke. Der vil med sikkerhed komme konflikt og konfrontation,« siger Qin Gang.

Vladimir Putin og Kinas Xi Jinpeng er på bølgelængde, når det gælder krigen i Ukraine. Spørgsmålet er, om Kina vil gå så langt som at hjælpe Rusland med udstyr og våben? Foto: SPUTNIK

Det er voldsomt direkte sprogbrug fra kinesisk side. Xi Jinping plejer end ikke at nævne USA ved navn.

Kina lægger ansvaret for en kommende konflikt på USAs skuldre, men sandheden er, at Kina selv sidder med et meget vanskeligt dilemma netop nu.

Beijing skal tage stilling til, om man vil levere våben og højteknologisk udstyr til Ruslands krig i Ukraine. Sker det, vil det være et afgørende øjeblik i verden

»Hvis Beijing tager Moskvas side i konflikten, så er vi allerede i morgengryet af den tredje verdenskrig,« skrev tidligere oberst i Folkets Befrielseshær, Zhou Bo, i Financial Times sidste uge.

Konferencen, hvor Kinas udenrigsminister, Qin Gang talte, om et forestående sammenstød, hvis ikke USA skifter kurs. Foto: NOEL CELIS

Man kunne antage, at Kina, der traditionelt har spillet et langt strategisk spil, så vil afholde sig fra at teste USA på denne måde. Men i Washington er der en stigende fornemmelse af, at Xi Jinping ender med at sende udstyr til Rusland.

Blandt nationalister i Kina er der en fornemmelse af, at denne konflikt alligevel er uundgåelig, og at hvis man lader USA og Vesten tryne Rusland, så kommer turen til Kina bagefter.

Ud over Ukraine fylder spørgsmålet om Taiwan rigtig meget for kineserne. Amerikanske kilder siger, at Kina er klar til at invadere, måske allerede før 2027, og præsident Joe Biden har sagt, at USA vil forsvare Taiwan.

»Taiwan-spørgsmålet er altafgørende, når det gælder forholdet mellem Kina og USA, og den første røde linje, der ikke må krydses,« siger Qin Gang i sin tale.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, skriver om den anspændte situation mellem USA og Kina.

Kina gør krav på Taiwan, som Beijing mener naturligt tilhører Kina, selvom det aldrig har hørt under det kommunistiske Kina.

I sin tale understregede Kinas udenrigsminister, at Kina er omdrejningspunkt for fred i verden, og refererede til Kinas 12 punkts vejkort mod fred i Ukraine.

Washington vil dog utvivlsomt notere sig Kinas nye direkte konfronterende tone som endnu en eskalering af spændingerne mellem USA og Kina, der næppe har været dårligere end nu på noget tidspunkt.