Der har ikke været tilfælde af afrikansk svinepest i Tjekkiet i mere end tre år.

Men onsdag er det første tilfælde i flere år fundet af myndighederne i Liberec-regionen, som ligger tæt ved grænsen mellem Polen og Tjekkiet.

Det skriver Pig Progress.

Tjekkiet var for tre år siden ramt af afrikansk svinepest i den sydøstlige del af landet, men landet har siden 2019 kunnet erklære sig fri for smitte.

Ifølge mediet har der været smitte blandt vildsvin i Polen, hvor smitten også er taget til ved grænsen mellem Polen og Tyskland.

Udover Tjekkiet har man også haft sit besvær med smitten blandt svin i Belgien i de seneste år.

Ifølge Fødevarestyrelsen er der aldrig blevet konstateret afrikansk svinepest i Danmark.

De vurderer desuden, at risikoen for at afrikansk svinepest gør sit indtog i Danmark er meget lav.