B.T. advarer mod stærke billeder.

Det kan for nogle ligne et makabert udpluk fra en gyserfilm, men billederne viser virkeligheden i den blodigste form.

19. August falder på en islamisk helligdag, også kaldet 'Ashura'. Billederne viser, hvordan de irakiske shiamuslimer hylder dagen med et gammelt ritual. Folkemængden i Irak er iklædt hvidt tøj i gaderne, mens de skærer sig selv til blods i panden.

Hvis man oplever billederne som grusomme og sørgelige, så er det fuldstændig i helligdagens ånd. Helligdagen symboliserer nemlig en ti dages lang sørgeperiode, som historisk set afspejler sig i profet Mohammeds barnebarn Imam Hussains død.

To irakiske mænd får lægehjælp efter at have skåret sig til blods i islamisk helligt optog. Foto: ASAAD NIAZI Vis mere To irakiske mænd får lægehjælp efter at have skåret sig til blods i islamisk helligt optog. Foto: ASAAD NIAZI

Når de religiøse mænd skærer hul i panden, er det for at markere døden, som Imam Hussain gennemgik. Han kæmpede mod tyranni og blev halshugget, da han nægtede at sværge troskab til Umayyade-kalifatet. Det var et arabisk kalifat, som regerede i tidsperioden år 661-749.

Under optoget i Irak får de religiøse mænd lægehjælp. Tidligere har man oplevet dødsfald under lignende begivenheder.

I Danmark foregår en mere fredelig udgave på Dronning Louises Bro i København, hvor det kaldes 'de fries optog'.

I København bliver de blodige hændelser dog ikke til at finde, men optoget er i stedet en symbolsk begivenhed for de sørgende, som ønsker at minde Imam Hussein.