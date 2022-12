Lyt til artiklen

Elon Musk kom med noget af en melding onsdag.

For under en præsentation for sin virksomhed Neuralink, fortalte han, at han regnede med, at man kunne teste mikrochip på mennesker inden for de kommende seks måneder.

Det skriver Reuters.

»Vi vil være ekstremt forsigtige og vil være bevidste om, hvorvidt det er forsvarligt at indsætte det i et menneske,« sagde Elon Musk.

Målet med mikrochipsene er, at de skal kunne forbedre folks syn – selv folk der er født blinde – og forbedre bevægeligheden hos mennesker, der er lamme.

Elon Musk fortalte desuden, at det meste af papirarbejdet for at få godkendt mikrochipsene er blevet godkendt af myndighederne, men de har endnu ikke fået tilladelse til at teste på mennesker.

Neuralink har indtil videre kun testet mikrochipsene på dyr.