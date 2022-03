To unge piger sidder på hug med armene om hinanden foran et hav af blomster og levende lys. Den ene af dem tager sig til panden og græder højlydt.

Gården foran det svenske gymnasium, Malmö Latinskola, er forvandlet til mindeplads for de to kvindelige lærere, der blev dræbt i et brutalt angreb i Malmø mandag.

Elever, lærere og andre borgere strømmer til og lægger blomster.

»Det er en katastrofe. Alle er i chok. Vi er oprørte og fortvivlede. Det er så forfærdeligt,« siger en kvindelig lærer fra gymnasiet, der ikke ønsker at stå frem med navn.

Blomster uden for gymnasiet Malmö Latinskole til minde om de to dræbte. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT Vis mere Blomster uden for gymnasiet Malmö Latinskole til minde om de to dræbte. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT

Mandag eftermiddag og aften var gården fyldt med politi og blå blink. De rykkede ud og pågreb hurtigt en 18-årig elev, som er sigtet for drabet på de to kvinder. Ifølge svenske medier angreb han med økse og kniv, men det er ikke officielt bekræftet.

Tirsdag er det kreative og frisindede gymnasium lukket. Det gule og blå flag vajer på halvt, og her er stille.

Eleverne står og holder om hinanden længe. Nogle af dem græder så meget, at de falder sammen.

De færreste er i stand til at tale med de mange fremmødte journalister. De få, der er, kan ikke begribe, at angrebet er sket her, fortæller de.

»Det er sådan noget, man hører om, sker andre steder. Og så sker det her,« siger 17-årige Hedvig Hallaenius, der er elev på skolen.

Hedvig Hallaenius var lige taget hjem fra skolen mandag eftermiddag, da angrebet skete. Da hun hørte om det via nyhederne, kontaktede hun straks sine venner for at høre, om de var i sikkerhed.

Hendes venner var uskadt. Hun havde ikke selv de to dræbte lærere i nogen fag, men er mødt op med et bundt blomster for at vise respekt og omsorg.

»Det er vigtigt at vise, at vi er i det her sammen,« siger hun.

Et par hundrede meter fra skolen er den lokale kirke åben for elever, lærere og andre borgere.

Inde i kirken er der stille musik, og utallige levende lys er tændt for de to dræbte lærere. Unge og voksne sidder i små grupper og taler lavmælt sammen. Nogle stirrer ud i luften. Andre græder inderligt.

På trappetrinnet foran kirken sidder fire veninder med armene om hinanden og græder ned i hinandens skuldre. Ansatte i hvide veste fra det svenske kriseberedskab sidder på hug og taler med dem.

En flok unge fyre kommer gående. Den ene smider en cigaret fra sig. De krammer hinanden og står på stien foran kirken og taler længe, inden de går ind.

En gruppe unge fra et andet gymnasium, der ligger lige over for, står også på stien og taler om det, der er sket. Selv om de ikke selv går på Latinskola, er de påvirket af angrebet.

»Det er fuldstændig sindssygt,« siger Elliot Hansen, der går på det nærliggende gymnasium

Ved rådhuset i Malmø er der tirsdag eftermiddag mindehøjtidelighed for de dræbte lærere, der beskrives som fantastiske, talentfulde og engagerede.

»I dag er hele Malmø en by i sorg. Det er næsten umuligt for os at tage ind, hvad der er sket,« siger borgmester Katrin Stjernfeldt Jammeh, der holder tale ved mindestunden.

Borgere holder et minuts stilhed for de to dræbte lærere. Foto: Cecilie Patscheider Vis mere Borgere holder et minuts stilhed for de to dræbte lærere. Foto: Cecilie Patscheider

Hundredvis af mennesker er mødt frem. To kvinder giver hinanden et langt kram og tørrer øjnene.

»Lad os holde et minuts stilhed for lærerne, der mistede livet,« siger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Alle står og kigger lige frem eller ned i jorden. Ingen siger et ord.