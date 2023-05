Politiet har pågrebet en mand efter en voldsom dødsbrand på et hostel i Wellington, New Zealand.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ved branden, der brød ud tidligere på ugen, mistede mindst seks mennesker livet, mens endnu 20 er meldt savnet – de afdøde er endnu ikke blevet identificeret.

Politiet betragter branden som påsat, og efterforskningen har nu ført til, at en person er blevet anholdt. Til AP uddyber politiet, at efterforskningen endnu er i gang, og at der stadig kan komme flere tiltalepunkter i sagen.

Den anholdte mand er anklaget for to tilfælde af brandstiftelse.

Dog leder man ikke længere efter andre mulige gerningsmænd.

Den anholdte mand skal stilles for en dommer fredag.

Politiet har torsdag fjernet to lig fra det nedbrændte hostel, og de fortæller, at de planlægger at fjerne yderligere to fredag. Det er dog muligt, at de finder flere.

De tragiske konsekvenser af brænden kommer i forbindelse med, at der på det omtalte hostel ikke var nogen brandsprinklere, fordi det var en ældre bygning, der ifølge lovgivningen ikke kræver det.