Tre er anholdt i sagen, hvor en person anden juledag skød gennem en rude i en pub i det nordvestlige England.

Her blev fem personer ramt af skud på pubben Lighthouse Inn. Blandt dem 26-årige Elle Edwards. Hun blev hastet af sted til et nærliggende hospital, men hendes liv stod ikke til at redde.

To dage efter det fatale skyderi blev to personer anholdt. Heriblandt en 30-årig mand, der er sigtet for drab og drabsforsøg. Den anden, en 19-årig kvinde, er sigtet for sammensværgelse om drab.

Torsdag blev en 31-årig mand anholdt, der også er mistænkt for sammensværgelse til drab.

Merseyside Police har på Twitter offentliggjort en video af en af anholdelserne.

'Vores arbejde med at fjerne kriminelle fra vores gader vil aldrig stoppe,' skriver Merseyside Police på Twitter.

Det er endnu ikke lykkedes politiet at finde det våben, der blev brugt under skyderiet ved pubben.

Der er heller ikke meldt noget ud om et motiv til skyderiet – men politiet arbejder ud fra en teori om, at Elle Edwards slet ikke var målet for det.

