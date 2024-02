De lidt grynede, sorthvide billeder viser tydeligt, hvad der er på spil.

Tusinder, måske titusindvis af mennesker deltager i det optog, der følger efter det minibuslignende køretøj.

I de seneste dage har billederne fået nyt liv på sociale medier.

»Andrej Sakharovs begravelse i 1989 husker Putin helt sikkert forbandet godt,« som den uafhængige russiske journalist Leonid Ragozin har skrevet på X om billederne:

Her ses to af de billeder fra Andrej Sakharovs begravelse, der har floreret i flere dage. Foto: X

»Det er derfor, han er bange for Navalnyjs begravelse.«

For de mere end 34 år gamle billeder viser, hvordan den kæmpestore folkeskare af russere trodsede det kommunistiske styre og indtog gaderne, da systemkritikeren og menneskerettighedsforkæmperen Andrej Sakharov døde.

Bare 24 måneder senere gik Sovjetunionen i opløsning.

Og nu er Aleksej Navalnyj altså død. Også en markant modstander af det siddende, russiske styre: Vladimir Putins regime.

Aleksej Navalnyj blev forgiftet, fængslet og sendt i straffekoloni, hvor han døde i forrige uge. Foto: Tatyana Makeyeva/Reuters/Ritzau Scanpix

Som oppositionspolitikerens mor har forklaret efter det mystiske dødsfald i fangekolonien, har hun af myndighederne fået et vink med en vognstang om, at sønnens begravelse skal foregå ved en privat og lukket ceremoni.

Jakob Tolstrup, lektor ved Statskundskab ved Aarhus Universitet og Rusland-ekspert, forklarer:

»Et diktatorisk styre frygter generelt sådan nogle større begivenheder, som kan være potentielle katalysatorer til større demonstrationsevents. Så kan det eksplodere,« siger han:

»Det man allermindst vil have er, at man får lavet sådan en martyrbegravelse, som i værste fald får en masse folk på gaden.«

Vladimir Putin har tidligere ikke villet tage Aleksej Navalnyjs navn i sin mund. Foto: Alexander Kazakov/AFP/Ritzau Scanpix

Han , hvor Putin-styret ikke vil have Aleksej Navalnyj begravet på en kirkegård, hvor andre kendte russiske oppositionsfolk er blevet stedt til hvile – hvorved han vil få samme status som dem.

»Det, der er problemet med sådan en begravelse, er, at man risikerer at få samlet en helt masse mennesker, og så står man med en begivenhed, hvor politiet og sikkerhedsapparatet måske bliver nødt til at gribe ind, hvilket vil give yderligere opmærksomhed til utilfredsheden.«

Også chefredaktør Martin Krasnik fra B.T.s søstermedie Weekendavisen har i en klumme beskrevet, hvad der er på spil – set fra det russiske styre synspunkt.

»Én dissident kan blive to, to kan blive en demonstration, som kan blive til flere. Putin og hans allierede ved, at et stort antal standhaftige mennesker på gaden i en vis periode vil ende med at vælte dem,« lyder det her.

Mindeoptog for Boris Nemtsov. Foto: Pavel Golovkin/AP/Ritzau Scanpix

Af andre nyere eksempler kan nævnes, da oppositionslederen Boris Nemtsov blev skud uden for Kreml i 2015, hvilket også bragte mange tusinde mennesker ud i gaden.

Da den populære Wagner-leder Jevgenij Prigozjin døde i en uopklaret flyulykke sidste år, havde Putinstyret dog tilsyneladende taget ved lære.

Her blev der givet modstridende udmeldinger om, hvor han skulle begraves. Og hvornår. Og pludselig var begravelsen overstået.

»Ingen af hans støtter vidste dermed, hvor de eventuelt skulle samle sig,« siger Jakob Tolstrup:

Det vides endnu ikke, hvordan eller hvor, Aleksej Navalnyj skal begraves.