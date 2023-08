Vi har lagt coronapandemien med nedlukninger og restriktioner bag os, men virussen florerer stadig.

Nu er smitten eksploderet på den spanske ferieø Mallorca – og det begynder øens sundhedssektor nu at mærke.

Antallet af patienter, som henvender sig til praktiserende deres læge på grund af smitte med coronavirus er steget med 124 procent på blot én måned, skriver lokalavisen Ultima Hora.

Antallet af hospitalsindlæggelser – som typisk kommer på bagkant af en smittestigning – er også steget markant. 65 procent flere var sidste uge indlagt med coronavirus på Mallorca end en måned forinden.

Smittestigningen har fået den populære ferieøs borgere til at købe coronatests i et sådant omfang, at danskerparadisets apoteker er ved at blive tømt for dem.

En ekspert anbefaler nu borgerne at tage forholdsregler.

Joan Carles March, som er specialist i folkesundhed og forebyggende medicin, opfordrer Mallorcas indbyggere til at sørge for god ventilation, at lade sig vaccinere, at bruge mundbind på steder, hvor risikoen for smitte er høj, så som på hospitaler – og til i det hele tagget at være årvågne.

Han mener dog ikke, at tiden er inde til at slå alarm eller at genindføre coronarestriktioner.

»Imidlertid er forekomsten af ​​virussen og positivitetsprocenten steget de seneste uger, så ud fra tallene vurderes det, at det er nødvendigt at være på vagt over for sygdommen og kontrollere den i tide for at forhindre, at antallet af nysmittede ender med at komme ude af kontrol til efteråret og vinteren,« siger Joan Carles March til Ultima Hora.

Årsagen til, at smitten eksploderer på Mallorca netop nu er ifølge ferieøens sundhedsmyndigheder ganske simpel:

At der befinder sig rigtig, rigtig mange mennesker på den populære ferieø her i højsæsonen for turisme, og at folk igen interagerer med hinanden som før, nu hvor pandemien er ovre.

Så en smittestigning henover sommeren var at forvente, lyder det.