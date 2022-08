Lyt til artiklen

Canadas regering har skåret midlerne til et initiativ, der skulle bekæmpe racisme.

Det er sket efter, at en af de ledende konsulenter bag initiativet er blevet opdaget i at skrive 'forkastelige og modbydelige' tweets.

Det skriver The Guardian, der også bringer et af opslagene, der er skrevet af Laith Marouf, der var seniorkonsulent på programmet.

»I kender alle de højrøstede poser med menneskelig afføring, også kendt som hvide jødiske racister,« står der på Twitter og fortsætter:

»Når vi befrier Palæstina, og de er nødt til at vende tilbage til, hvor de kommer fra, vil de vende tilbage til at være lavmælte tæver af deres kristne, hvide, racistiske mestre,« står der i opslaget.

Og efter at de tweets har set offentligheden er midlerne til antiracisme-programmet røget, og der er blevet taget afstand til opslagene.

Canadas minister for mangfoldighed, Ahmed Hussen, har udtalt, at antisemitisme ikke har nogen plads i landet.

»Vi opfordrer organisationen, der hævder at bekæmpe racisme og had i Canada, til at svare på, hvordan de kom til at ansætte Laith Marouf, og hvordan de planlægger at rette op på situationen givet arten af ​​hans antisemitiske og fremmedfjendske kommentarer,« udtaler ministeren.

I andre tweets kaldte Laith Marouf den tidligere amerikanske udenrigsminister Colin Powell for 'imperiets jamaicanske husslave' og fejrede, at han døde af corona.

Organisationen, der stod for antiracisme-programmet, havde modtaget 133.000 canadiske dollar – svarende til 766.185 kroner. Projektet blev oprettet for at bekæmpe racisme i radio og tv.