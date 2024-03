Under krigen i Gaza har han i vid udstrækning valgt at afholde sig fra at tale om konflikten, men tirsdag tog Trump bladet for munden.

»De (Israel red.) er nødt til at afslutte problemet. De oplevede en forfærdelig invasion, som aldrig var sket, hvis jeg havde været præsident,« sagde Donald Trump til Fox News.

En udtalelse B.T.s mellemøstkorrespondent, Jotam Confino, kalder 'gak'.

»Det er virkelighedsfjernt. Det er helt gak at sige, at hvis han havde været præsident var angrebet ikke fundet sted,« siger Jotam Confino.

Trumps mulighed for at påvirke Hamas havde i så fald været begrænset, for terrorgruppen havde ikke delt planerne for angrebet med nogle af deres allierede, vurderer Confino.

»Det et er virkelighedsfjern iscenesættelse. Det er der ingen, som tror på hernede,« siger Confino fra Israel.

Her holder man nøje øje med det kommende amerikanske valg, for Israel er dybt afhængig af et godt forhold til USA og dermed den siddende præsident.

Her nyder Trump især støtte på højrefløjen, og under hans præsidentperiode var han voldsomt populær i Israel.

»Han blæser lidt på reglerne, og har ikke meget tilovers for palæstinenserne,« siger Confino om den 77-årige tidligere præsident, der dengang havde et godt forhold til Benjamin Netanyahu.

Det gode forhold led dog et knæk i 2020.

Trump og Netanyahu Foto: Michael Reynolds/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Trump og Netanyahu Foto: Michael Reynolds/EPA/Ritzau Scanpix

»Da Trump annoncerede sin fredsplan på et pressemøde med Netanyahu i 2020, gik han i ryggen på Trump og fortalte, at man stadig havde annekteringsplaner på Vestbredden. Det var ikke clearet med Trump og gik direkte imod fredsplanen,« siger Jotam Confino.

Biden er over en bred kam også meget populær i Israel.

»Han har været konsekvent i sin støtte. Han har været meget, meget Israel-venlig. Centrum-højre og alt til venstre derfra ser gerne Biden blive på posten, fordi han er selverklæret zionist og desuden mere forudsigelig end Trump, « siger Jotam Confino.