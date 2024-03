Ski, øl, høj musik og glade mennesker. Afterskifesterne er en essentiel del af en skiferien, og især ved vores norske naboer bruger unge i tusindvis helligdagene som anledning til deltage i vilde afterskifester.

Det er efterhånden blevet for meget for hytteejerne i det norske skisportsområde Hafjell. Det skriver Dagbladet.

Især den ikoniske bar Gaiastova spiller op til dans, men de festivallignende scener er blevet for meget for flere af de andre skigæster.

»Lige nu tænker jeg, at påske på Hafjell er blevet lidt mindre hyggeligt. Gaia er et kaos, børnebakken er en arena for horder af fulde unge fra tidlig formiddag, lydtjek, så hytten ryster under morgenmaden, og skrald som flyder. Søvnen kan man bare droppe. Er det charmerende eller trist?« lyder opremsningen fra en af hytteejerne i en lokal Facebook-gruppe.

Urin og opkast på og fulde unge med højttalere på pisten får flere af hytteejerne i området til at tage tidligere hjem, eller helt blive væk, i løbet af påskeugen.

Især aftnerne, når de feststemte unge mennesker skal hjem, beskriver hytteejerne som 'meget ubehagelige'.

Den daglige leder for baren Gaiastova, Steffen Eggesvik, tager dog kritikken med ophøjet ro.

View this post on Instagram A post shared by Gaiastova Afterski (@gaiastova.afterski)

»Du finder ikke andre dage med flere smil samlet ét sted i området. Jeg forstår, at det er let at fremhæve de negative konsekvenser af en stor forsamling af feststemte mennesker, men vi tror, ​​der er tusindvis flere positive,« siger Gaiastova-chefen.

Ifølge barejeren forsøger de at tage hensyn til de andre skigæster ved at lukke for de udendørskoncerter allerede klokken 18.00, og vagter i området sikrer, at de glade gæster kommer sikkert hjem.