To færdselsuheld på E-45 har skabt trængsel i eftermiddagstrafikken onsdag.

Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Poul Fastergaard.

Først var den gal på E-45 i nordgående retning, og så lidt senere i sydgående retning.

Ved Svenstrup var tre biler involveret i et harmonikasammenstød, der stadig skaber køkørsel syd for Aalborg.

Her blev to personer kørt til skadestuen til tjek, men de formodes begge at være lettere tilskadekomne.

Senere var den gal i nordgående retning lidt syd for afkørsel 26 Aalborg Øst.

Her var to biler involveret i et færdselsuheld, og en person er lettere tilskadekommen, fortæller vagtchef Poul Fastergaard.

Politiet er færdige med at rydde op efter de to uheld.

Fælles for begge uheld er, at de har skabt kø i den ellers travle eftermiddagstrafik på E-45.