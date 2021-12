Onsdagens massive snevejr har stort set lukket Nordjylland ned rent trafikalt. Og sent på aftenen fraråder Nordjyllands Politi fortsat al unødig udkørsel.

Fra torsdag morgen vil der fortsat være massive udfordringer flere steder i den kollektive trafik og på vejene.

B.T. giver dig her et overblik. Og vi lægger ud hos bilisterne.

»Der er fortsat risiko for glatte veje, og man skal som bilist være meget opmærksom. Vi rydder selvfølgelig stadig, så længe der kommer sne,« siger Brit Nielsen, der er vagthavende hos Vejdirektoratet og uddyber:

»Vi har stadig problemer med at få fjernet de lastbiler, der sidder fast rundt omkring. Jeg håber, at vi når at få det hele frit i løbet af natten, men jeg tør ikke love det.«

Endnu værre ser det ud, når vi kigger på busdriften, som i høj grad bliver påvirket.

»Vi vil have flere aflysninger og driftsforstyrrelser torsdag morgen. Og der vil være store forsinkelser på mange af de linjer, der kører,« fortæller Mette Henriksen, der er chef for salg og kunder hos Nordjyllands Trafikselskab.

»Mange af vores busser sidder fast i sneen forskellige steder rundt omkring i Nordjylland. Før vi kan få driften helt op at køre, skal vi hente dem tilbage,« uddyber hun.

Ser vi på de lokaltog, Nordjyllands Trafikselskab er inde over, vil der også være problemer torsdag.

»Vi forventer ikke normaliseret drift før til middagstid,« siger hun.

Der var store trafikale udfordringer i Nordjylland onsdag. Vis mere Der var store trafikale udfordringer i Nordjylland onsdag.

Endelig vil der også væres store udfordringer med flextrafikken. Derfor foreslår NT at afbestille alle unødige ture, hvis man for eksempel skal til frisøren eller i supermarkedet.

Mette Henriksen opfordrer ligefrem nordjyderne til at finde alternative transportformer til den kollektive trafik torsdag morgen, hvis det er muligt.

Ser vi på de store DSB-togafgange, så henviser selskabet til Banedanmark, når der skal gives en prognose for torsdag morgen.

»Nordjylland er fortsat hårdt præget af sne og blæst, og der er en hel del store væltede træer på skinnerne mellem Hobro og Aalborg,« oplyser Banedanmark og uddyber:

»Vi har mange folk derude med motorsave for at rydde sporet, men det er for tidligt at sige noget om, hvad status bliver i morgen.«

Aalborg Lufthavn har også været plaget af aflysninger onsdag. Og her er det endnu for tidligt at spå om, hvad der kommer til at ske torsdag.

»Det hele kommer an på, hvordan start- og landingsbanen ser ud. De arbejder hele natten på den. Men der er nogle værdier i forhold til bremseevne og friktion, der skal være i orden, inden vi kan åbne,« siger lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen.

Ifølge DMI vil der natten til torsdag kun komme en smule sne, dog er vinden fortsat ret voldsom. Temperaturen lander mellem frysepunktet og 3 grader.

Torsdag skulle den stå på opklaring, sol og kun enkelte snebyger, og et termometer, der viser mellem 0 og 3 grader.