Jonas Vingegaard tager hele cykelverdenen med storm og er den eneste, som kan følge med Tadej Pogacar i årets Tour de France.

Men det er faktisk ikke det eneste sted, hvor danskeren giver baghjul.

Jonas Vingegaard har det seneste år rykket sig gevaldigt. Danskeren er gået fra næsten ikke at turde ytre sig til at være mere skarp i interview.

Det fortæller Søs Marie Serup, der både er politisk kommentator på B.T. og direktør for kommunikationsvirksomheden 'By Serup', men også cykelelsker.

Jonas Vingegaard. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Jonas Vingegaard. Foto: MARCO BERTORELLO

»Han er gået fra, at han næsten ikke kunne hoste tre ord frem af generthed til nu at udlægge teksten ret præcist, når han kommer i mål eller giver interview. Hans kommunikation er ubesværet, og den virker meget naturlig. Det er vildt godt. Jeg synes, at den er lunefuld og underfundig, og så har den den her vestjyske undertone af humor,« siger hun.

Selvom Søs Marie Serup er imponeret over Jonas Vingegaard, har de danske Tour-seere ikke ligefrem kunnet se en farverig Vingegaard, når han udtaler sig før og efter etaperne.

»Det er helt tydeligt, at det stadig ikke er en situation, han trives med, men en, som han har forstået nødvendigheden af. Dem, der er lidt modvillige, men som har taget det til sig og lært det, er faktisk oftest de dygtigste kommunikatorer.«

»Cykelryttere er lidt et særligt segment. De er virkelig nogle særlinge nogle af dem, der er de helt opblæste egoer indimellem. Der er nogle gange, hvor det virker, som om de er på et trip, sådan nogle Sagan-typer. Og så er der nogle Jonas Vingegaard-typer, hvor mange af dem godt kan blive lidt intetsigende at høre på. Men det synes jeg ikke, at han er. Det er altid interessant at høre, hvad han har at sige. Det er meget no-nonsense, og det er meget nede på jorden,« siger hun.

Søs Marie Serup, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Søs Marie Serup, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

Vingegaards nede på jorden-tilgang er kommet til udtryk flere gange under dette års Tour. Søs Marie Serup fortæller, at hun tror, at det ligger til danskerens personlighed, og at det er stærkt troværdighedsopbyggende, at han sandsynligvis ikke er en trænet kommunikator.

»Jeg synes, at det har været bemærkelsesværdigt, at han kommunikerer så loyalt over for holdet. Han kunne have været irriteret over Wout van Aerts angreb, og at Pogacar hele tiden vinder.«

»Der er egentlig mange ting, også i forhold til Roglic, hvor han har haft mulighed for at anlægge en divaattitude eller sætte nogle ting på plads. Men han vælger stort set hver gang en loyal kommunikation, som tydeligvis er noget, der er aftalt på holdet, men som også er en meget ydmyg tilgang,« siger hun.

Alligevel er der nogle få punkter, hvor Vingegaard ifølge Søs Marie Serup kan forbedre sig. Det handler primært om at give mere af sig selv, bruge mere humor og sætte følelser på efter en etape. Men også i forhold til at sætte sig i karakter over for sine konkurrenter.

»Det virker umiddelbart, som om han godt kunne sætte sig igennem i forhold til de andre stjernetyper på holdet, så der var lidt mere klare linjer omkring hans position. For han har faktisk grundlaget for at gøre det. Han kører jo fantastisk.«