Hun havde låst kontoret på Christiansborg og var taget på ferie.

Men statsminister Mette Frederiksen afbrød sin ferie, da hun indså, at Jonas Vingegaard søndag aften ville stå som vinder af Tour de France.

Du har måtte afbryde din ferie for at komme herned. Hvorfor var det så vigtigt at komme?

»Fordi det er meget, meget særligt det her. Jeg ved snart ikke, hvad man skal sammenligne det med. Jeg synes egentlig, at det, der er så vildt i år, er at alle er enige om, at det er den rigtige vinder af Tour de France. Et er den sportslige præstation, som jo er særlig og unik i sig selv, men Jonas er jo også et ret fantastisk menneske, som har vist kammeratskab og overskud,« siger Mette Frederiksen til B.T.

Mette Frederiksen var til stede i Paris. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mette Frederiksen var til stede i Paris. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Den sportslige begivenhed og den sportslige bedrift står for sig selv, men det er jo simpelthen også en meget, meget fin repræsentant for hele det danske samfund, som står i Paris i dag – Jonas Vingegaard.«

Statsministeren lægger ikke skjul på den store begejstring over dette års Tour, som startede i København og endte i gaderne i Paris fyldt med danskere og med en dansker i gult.

»Det er jo helt fantastisk. Det er dansk historie, der bliver skrevet i dag. En fuldstændig fantastisk Tour, der startede hjemme i Danmark. Tre dage med millioner af danskere, der fulgte med. Og så er det Vingegaard, der står øverst i dag. Jeg tror faktisk, at jeg godt tør sige, at han gør alle danskere stolte i dag,« siger Mette Frederiksen.

De franske arrangører var eller en smule skeptiske overfor, om Tour-starten i Danmark kunne løfte sig de højder den gjorde.

Statsministeren er også til stede, da Jonas Vingegaard fejres med sit team Jumbo-Visma ved den hollandske residens efter sin sejr i Tour de France. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Statsministeren er også til stede, da Jonas Vingegaard fejres med sit team Jumbo-Visma ved den hollandske residens efter sin sejr i Tour de France. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg kan huske, at franskmændene i København sagde til mig: ‘Jamen, er det ikke bare i hovedstaden, I kan være samlet så mange mennesker?’ Jeg sagde: ‘Vent nu bare og se, hvad der sker omkring Holbæk, Nyborg, Vejle og Sønderborg.' Der var jo simpelthen så mange danskere alle steder,« siger statsministeren og fortsætter:

»Rigtig, rigtig mange har fulgt med. Der er mange tårer, der er gledet ned ad kinderne undervejs, og der er sådan en ‘Danmark er stolt og holder fest i aften for Jonas,« slutter statsministeren.