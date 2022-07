Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Når Claus Rasmussen og Karina Vingegaard går ind ad døren til Dagli' Brugsen, genkender alle dem.

De er forældre til Danmarks mest omtalte personlighed netop nu. Jonas Vingegaard.

Og i Hillerslev i Thy kender alle byens indbyggere til Claus Rasmussen og Karina Vingegaard.

»Men det er folk, vi kender, så det er ikke noget problem,« lyder det fra Claus Rasmussen, der fortsat bor med Karina Vingegaard i det hus, hvor deres søn voksede op og boede indtil for 3,5 år siden, hvor han flyttede sammen med kæresten, Trine.

Jonas Vingegaard med mor Carina Vingegaard og far Claus Rasmussen. Vis mere Jonas Vingegaard med mor Carina Vingegaard og far Claus Rasmussen.

Til gengæld er det langtfra alle uden for Hillerslevs bygrænse, der kender til Jonas Vingegaards mor og far.

Og det er der en grund til. Claus og Karina opsøger på ingen måde den store opmærksomhed, som opsøger dem.

»Jeg tror, Jonas har det på samme måde, som vi har. Det er ikke noget, han vil opsøge på nogen måde overhovedet. Men når det er der, så er det der. Det er det samme med os. Vi kan jo bare lade være med at skrive tilbage eller tage telefonen, men det er jo også bare uhøfligt,« fortæller Claus Rasmussen til B.T. og fortsætter:

»Det er noget, man vænner sig lidt til, tror jeg. Sidste år var vi også en del i medierne, og i år har det været meget nemmere, fordi vi har lidt erfaring med, hvordan det fungerer. Så jeg tror da, at det bliver nemmere og nemmere for ham. Jeg tror ikke, Jonas har det meget anderledes, end vi har det. Det ligger lidt i generne.«

Familien Vingegaard har altid fulgt Tour de France tæt, men sidste år var første gang, at Jonas Vingegaards forældre så deres søn køre verdens største cykelløb. Foto: Privatfoto Vis mere Familien Vingegaard har altid fulgt Tour de France tæt, men sidste år var første gang, at Jonas Vingegaards forældre så deres søn køre verdens største cykelløb. Foto: Privatfoto

Kuriøst nok er det lige nu gennem medierne, Claus og Karina ser mest til deres succesrige søn. De fik et glimt af ham, da han i sidste uge kørte på Alpe d'Huez i den gule førertrøje, men det var ikke meget, de fik talt med Jumbo-Visma-rytteren.

Og generelt får de ikke set så meget til ham.

»Han er jo rigtig meget ude at rejse, og jeg rejser også 200-250 dage om året, så det er godt nok svært (at se hinanden, red.). Op til Critérium du Dauphiné var han på højdetræningslejr tre uger i Spanien. Så kom de ned og kørte Dauphiné, og så tog de på højdetræningslejr i Tinges i Frankrig lige op til Touren,« fortæller Claus Rasmussen, der så sin søn køre professionelt for første gang under sidste års Tour de France.

Lige så lidt Vingegaards forældre træder tilbage i mediebilledet, lige så meget træder hans svigerfamilie frem. Jonas Vingegaards svigermor – og B.T.s klummeskribent – Rosa Kildahl tegner sammen med sønnens kæreste, Trine Marie Hansen, billedet udadtil.

Forældre var til stede, da Jonas Vingegaard kørte på legendariske Alpe d'Huez på 12. etape. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO Vis mere Forældre var til stede, da Jonas Vingegaard kørte på legendariske Alpe d'Huez på 12. etape. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO

»De vil jo gerne det der,« lyder det fra Claus Rasmussen.

Men for Claus Rasmussen er det ikke noget, de har aftalt. »Ikke på nogen måde overhovedet,« siger han.

Claus Rasmussen og Karina Vingegaard er nu rejst fra Frankrig, hvor de i sidste uge fulgte sønnen i Alperne, og videre til Sydtyskland, hvor de lige nu befinder sig. Herfra går turen de kommende dage mod Danmark og Hillerslev igen.

Søndag skal Jonas Vingegaard måske hyldes som vinder af Tour de France 2022 på Champs-Élysées i Paris. Men det kan blive uden mor og far.

Jonas Vingegaard med sin svigerfamilie. Foto: Facebook/Trine Marie Hansen Vis mere Jonas Vingegaard med sin svigerfamilie. Foto: Facebook/Trine Marie Hansen

»Vi har ikke besluttet det endnu, men jeg tror ikke, at vi kommer af sted til det i år,« siger Claus Rasmussen.

Du kan følge Jonas Vingegaards vej mod den ultimative triumf i Paris lige her i B.T.s store Tour-liveblog.