Quick-Step-bossen Patrick Lefevere er kendt for sin bramfri tone.

Onsdag slog han til igen med alvorlige anklager, mens endnu en coronabølge skyller ind over Frankrig – og flere tilfælde har ramt hans eget hold.

Da B.T. fangede belgieren ved holdbussen onsdag, sendte han en sylespids kritik og et verbalt angreb afsted mod øvrige – og unavngivne – mandskaber i Tour-feltet.

Han tror nemlig ikke på, at alle ærligt oplyser om de positive coronatilfælde, de oplever internt. Du kan se interviewet i toppen af artiklen.

»Jeg er bange for, at der er hold, der ikke piller deres positive tilfælde ud,« sagde han til B.T., efter rytteren Tim Declercq, sportsdirektør Tom Steels og flere stabsmedlemmer er blevet smittet.

»Vi kan ikke være det eneste hold, der har det. Jeg er sikker på, at vi ikke er de eneste, som har det. Men nogle hold tager ikke deres ryttere ud af løbet. Hver eneste person hos os, som bliver testet positiv, ryger ud,« fastslog han.

Forud for løbet opdaterede Den internationale cykelunion (UCI) coronaprotokollerne ved grand tours, og her blev det besluttet, at en løbslæge, en UCI-læge og en læge fra det pågældende hold i samarbejde skulle beslutte, hvorvidt en rytter skal trækkes ud af løbet ved en positiv test.

Det afhænger blandt andet af, hvorvidt rytterne fortsat vurderes som værende smitsomme.

Quick-Step-holdet er dog ikke det eneste, der er blevet lagt ned af coronatilfælde.

Flere ryttere og sportsdirektører på Jakob Fuglsangs hold Israel – Premier Tech har også trukket sig med positive coronaprøver, men ellers har der mest af alt været enkelttilfælde på forskellige Tour de France-mandskaber.

Frygten har sat sig i feltet, og hos Quick-Step ryster man stadig i bukserne.

»Selvfølgelig er vi bange. Det er en fjende, man ikke ser. Det er som en krig, hvor nogen sender et missil mod én, men man ved ikke, hvor det kommer fra, hvem det går ud over,« siger Patrick Lefevere, inden han kommer med en erkendelse.

»Hver dag er jeg bange, når min telefon ringer. Fordi jeg er nervøs for, at det er nye tilfælde. Men vi krydser fingre for, at ingen ryttere eller folk på holdet bliver ramt.«

For at undgå coronasmitte er der genindført mundbind for alle ryttere, holdmedlemmer, officials og journalister, der udgør løbsboblen.