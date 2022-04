Boris Beckers store økonomiske rod fortsætter med at blive oprullet i retssagen i London, hvor den tyske legendes konkurs bliver endevendt.

Den tidligere tennisstjerne er under anklage for at have gemt beløb, ejendomme og værdigenstande for de sultne kreditorer, som forsøger at hente noget af det tabte tilbage.

Blandt andet har det fået stor opmærksomhed, at Boris Becker angiveligt ikke har kunnet finde to af de tre Wimbledontrofæer, han vandt i sin karriere.

I denne uge er Becker igen blevet afhørt i vidneskranken - og endnu en gang blev han spurgt til de to manglende trofæer fra den prestigefyldte grand slam-turnering.

Foto: Andy Rain Vis mere Foto: Andy Rain

Her sagde Becker, at han ville aflevere dem med det samme, hvis han vidste, hvor de var.

Men han påstår, at han har mistet flere trofæer i tidens løb, fordi det ikke var vigtigt for ham, da han var aktiv.

»For spillerne handler det om at vinde titlen. Trofæet er ikke så vigtigt, når du spiller.«

»I dag ønsker jeg, at jeg havde dem, så jeg kunne vise dem til mine børn,« sagde Becker ifølge AFP.

Boris Becker blev erklæret konkurs i 2017, og retssagen har kørt i flere år. Hvis tyskeren bliver kendt skyldig, risikerer han op til syv års fængsel.