Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hans far blev danmarksmester i 1999 og gjorde siden karriere som sportschefen, der fik Vejle tilbage i Superligaen.

Nu er sønnike også gået fodboldens vej.

Efter kun tre år har AaB allerede hentet ham til klubben i en alder af 17.

Men det er ikke som spiller. 17-årige Rasmus Krüger skal være træner for Nordjyllands bedste U14-spillere hos AaB.

En mini-Mourinho fra Nordjylland er måske på vej?

Trænertalentet er hyret af sin gamle skoleinspektør fra Gl. Hasseris Skole.

Han hedder Jacob Larsen, men bliver egentlig kaldt 'Figo' og er tidligere holdkammerat med en anden Jacob – nemlig Jacob Krüger, DM-guldvinder med AaB i 1999, senere sportschef i både Vendsyssel og Vejle og altså far til Rasmus Krüger.

»Jeg har været i breddeklubben Aalborg KFUM de sidste tre år, og efter Jakob (Larsen, red.) overtog som talentchef i AaB, spurgte han, om vi ikke skulle sætte os sammen,« fortæller Rasmus Krüger, der snakken igennem lyder som en mand på det dobbelte af de 17 år, han er.

Rasmus Krüger startede som 14-årig som træner i Aalborg KFUM. Privatfoto Vis mere Rasmus Krüger startede som 14-årig som træner i Aalborg KFUM. Privatfoto

Endnu en eks-AaB'er har dog også gjort indtryk på trænerkometen, der skal være assistent for U14-holdet på Akademiet.

I KFUM har han haft træneransvaret i selskab med en, der har været med til at pakke Zinedine Zidane ind til VM 2002 for Danmark – nemlig den tidligere landsholdsback Kasper Bøgelund.

»Han har givet mig meget mod på det,« siger Rasmus Krüger om samarbejdet, inden han forklarer, hvilken type træner han er.

»Jeg er ny træner og ser meget nyt på fodbold generelt. Jeg ved ikke, om jeg vil gøre op med noget, men jeg er ikke altid enig i, man skal være så hård,« siger han og nævner det mentale som sit fokus.

»Man skal sætte krav med en menneskelig hånd,« er grundtanken.

Det er modne svar leveret i rolig tone fra en dreng – ikke mand – med 'hele' tre års trænererfaring. Men spørgsmålet spøger jo:

Hvem gider som 14-årig jagte en trænerdrøm og ikke en drøm om at være spiller?

»Vi går og laver lidt sjov med, at ville jeg ind på Akademiet, så det var lidt niveauet og muligheden,« kommer det med et grin fra Rasmus Krüger, hvis talent rakte til en plads på andetholdet.

Det var også sjovt, bare ikke nær så sjovt som trænertjansen.

»Det har bare bidt mig. Det er fantastisk, at jeg kan se, hvor meget jeg betyder,« siger Jacob Krügers søn, der har suget til sig fra ture 'med far på arbejde'.«

Turene på træningsbanen i Vrå og Vejle har givet Rasmus Krüger tips om trænergerningen, som er de færreste 17-årige forundt.

»Han har lært mig al baggrundsviden, før man går ind i fodbolden. Det er ikke “bare” at være træner. Men hvad rollen indebærer – det gælder også medier,« forklarer han og understreger dermed, at selv om det er første interview, så bringer det ikke hans puls op i det røde felt.

Jacob Krüger (tv.) nåede flere år som teknisk chef – de facto sportsdirektør – i Vejle, hvor han blandt måtte hjælpe til på bænken, da daværende træner Adolfo Sormani var karantæneramt. Foto: Henning Bagger Vis mere Jacob Krüger (tv.) nåede flere år som teknisk chef – de facto sportsdirektør – i Vejle, hvor han blandt måtte hjælpe til på bænken, da daværende træner Adolfo Sormani var karantæneramt. Foto: Henning Bagger

»Jeg har været lidt skolet i det, så det er bare fedt, at nogen gider skrive om mig,« siger han.

Apropos en puls i det røde felt, så er det også nogle temperamentsfulde herrer, han har lært af. Især i 'vilde Vejle', hvis seneste trænernavne tæller Adolfo Sormani fra Italien og siden rumænske Constantin Galca.

Trods det voldsomme sydlandske temperament, var de dog altid åbne over for en nordjysk teenager med en træner i maven.

»Begge to, men også deres assistenter, har altid været søde og snakket med mig. Også fodbold. Især under Sormani talte vi om den her disciplin, den defensive struktur, han praktiserede,« siger Rasmus Krüger om den tidligere Watford- og Juventus-træner.

Det har givet blod på tanden, men stadig ikke så meget, at historien om 'mini-Mourinho fra Nordjylland' får vinger af hovedpersonen selv.

Jacob Krüger i aktion for AaB. Nu - over tyve år senere - går hans 17-årige søn i hans fodspor. Ikke som spiller, men træner i klubben. Foto: ERIK LUNTANG Vis mere Jacob Krüger i aktion for AaB. Nu - over tyve år senere - går hans 17-årige søn i hans fodspor. Ikke som spiller, men træner i klubben. Foto: ERIK LUNTANG

»Jo, jeg er da meget ambitiøs. Men jeg er også bevidst om, at jeg ikke selv er den, der sætter den højeste målsætning. Jeg vil nå så langt som muligt.«

Selvom han er så ambitiøs med trænergerningen, at han skal gå på Elite-linjen på Aalborghus Gymnasium – en linje, der tilgodeser ungdomsspillere på eliteniveauets travle hverdag og ikke så ofte trænere – så har Rasmus Krüger ikke et decideret mål om at blive træner for AaB, Liverpool eller landstræner.

»Mit rush er at udvikle. Jeg nød at spille selv, men det giver mig et rush at udvikle.«

Men hvordan kan man have det som 17-årig, når andre i samme miljø omkring dig jagter drømmen om at udvikle sig selv til at blive den nye Messi eller Ronaldo?

»Jeg ved ikke, hvad det rigtige svar er på det, men jeg har haft fodbold i mit liv, siden jeg blev født. Så har jeg fundet min vej – og det her var så den fedeste,« slutter den 17-årige med endnu et knap-så-17-årigt svar.