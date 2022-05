Ti kampe uden sejr som forsvarende mester.

Men søndag kom forløsningen for Brøndby og træner Niels Frederiksen kom endelig ud af dødvandet, da de sejrede 3-1 i Aalborg over AaB.

I en lige første halvleg blev betingelserne for Brøndby bedre med både et rødt kort til Iver Fossum og før det komisk AaB-forsvarsspil - i hvert fald i nogens øjne.

For Brøndby-træneren gik ikke med på den præmis.

»Jeg er ikke sikker på, jeg forstår hvad du siger? Hvorfor var det et komisk 1-0-mål? Det var et fremragende 1-0-mål!« lyder det prompte fra Brøndby-chefen.

Hvorfor var det fremragende?

»Fordi Kvistgaarden går op og vinder en duel og Hedlund sparker den fremragende ind. Jeg synes ikke det er et kluntet mål eller noget. Det er fuldstændig som vi gerne ville,« lød det skarpt fra en irriteret Brøndby-træner om målet, hvor Daniel Granli først sparkede bolden op i ansigtet på sig selv – inden de to andre AaB-stoppere, Rasmus Thelander og Mathias Ross gik på samme bold og tabte en hovedstødsduel til den lave Mathias Kvistgaarden.

Selvom Brøndby-træneren medgiver, at Iver Fossums røde kort senere i halvlegen gjorde det nemmere for udeholdet, mener han ikke der var noget komisk over føringsmålet.

»Alt.« Så meget gik galt for AaB i 1-3-nederlaget til Brøndby. Foto: Henning Bagger Vis mere »Alt.« Så meget gik galt for AaB i 1-3-nederlaget til Brøndby. Foto: Henning Bagger

Han mener heller ikke Brøndby har været i krise, men:

»Pointmæssigt er det her selvfølgelig et vendepunkt,« siger Niels Frederiksen, der mener, at spillernes moral - blandt andet efter uafgjort i de to seneste opgør mod FCK og FCM, har været forbilledlig, også selvom sejren søndag var den første for vestegnsholdet længe:

»Jeg siger ikke vi skulle have haft 12 point, men vi skulle i hvert fald have haft en seks-syv stykker,« forsætter Brøndby-træneren om slutspillet.

Og selvom betingelserne blev gjort nemmere med først et, siden to røde kort og det spøjse forsvarsspil fra AaBs side, erkender trænerkollega Lars Friis, at det bedste hold vandt.

»Brøndby er bedst i dag; der var langt mellem snapsene fra vores side, må vi sige.«

På spørgsmålet om, hvad han mener gik galt var svaret 'alt':

»Vi kommer bagud, og det har vi prøvet før. Men vi kommer ikke tilbage og får os bidt fast i anden halvleg, så det blev en svær aften,« siger Lars Friis.

Tilbage hos Niels Frederiksen var der en ekstra appelsin i turbanen over sejren søndag.

»Jeg har vundet i Aalborg både som Lyngby- og Esbjerg-træner,« slutter Niels Frederiksen om sejren over AaB, som han konsekvent omtaler som 'Aalborg'.

Nu går han og de forsvarende mestre ind til sæsonens sidste kamp om fjerdepladsen som hjemmehold mod SIlkeborg, mens konkurrenterne AaB skal til Parken og Randers skal til Herning.