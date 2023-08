CD Mafra. Ringer det en klokke? Nej, måske ikke. Men hvis du er Superliga-fan, så skal du til at notere dig navnet.

For den portugisiske klub, der frister en tilværelse i den næstbedste række, kan noget bemærkelsesværdigt blive en helt ny smart fidus for FC Midtjylland i konkurrencen om at udvikle de største talenter blandt de danske klubber.

Hele 10 spillere – herunder flere af de mest lovende talenter på heden – har FC Midtjylland sendt sydpå denne sommer til den upåagtede portugisiske klub, som midtjyderne har lavet et ikke nøjere beskrevet partnerskab med.

Men hvordan samarbejdet hænger sammen, og hvorfor FC Midtjylland vælger at sælge næsten en hel startopstilling af store talenter til en lille portugisisk klub, ønsker FC Midtjylland lige nu ikke at svare på. Samarbejdet og de mange handler har ellers vakt opsigt i Fodbolddanmark og i udlandet.

»Jeg er noget overrasket over det antal spillere, de sender derned. Og man kan undre sig over, at man ikke har hørt mere om samarbejdet fra FC Midtjylland. Det må være fordi, det er et betændt emne,« siger Flemming Povlsen.

Som B.T. forstår det, vil FCM dog inden længe fortælle mere om fremtiden for samarbejdet.

Den tidligere landsholdsstjerne og nuværende fodboldekspert hos Discovery mener, at FCM med samarbejdet følger i fodsporene på andre store og større klubber i Europa, som køber mindre klubber, der bliver brugt som rugekasse for talenter fra 'moderklubben' – altså et eksempel på flerklubsejerskaber, som i dele af fodboldverdenen er en særdeles udskældt tendens.

Flemming Povlsen bryder sig heller ikke om tendensen, og FIFA har i samarbejde med de øvrige fodboldforbund forsøgt at komme stor udveksling af spillere til livs ved at stramme reglerne for antallet af udlånte spillere.

»Det, der sker med FCM og Mafra, er det, man advarer imod skal ske i Danmark, når udenlandske ejere overtager en dansk klub. At en klub placerer en masse spillere i den anden klub, så de kan få spilletid der. Det udvander det lokale i den klub,« siger Flemming Povlsen.

»Helt overordnet er det ikke godt for fodbolden. Vi så i Esbjerg, da de blev overtaget, hvor der kom en bunke spillere fra Reading til, og det gik helt galt. Eksemplerne skræmmer fans væk, skræmmer tv-seere væk. Identiteten forsvinder i den modtagende klub. Jeg er ikke fan af det der.«

Lad os kigge på den vilde transferaktivitet mellem FC Midtjylland og den portugisiske klub og den noget kringlede årsag hertil:

Ud af de ti klubskifter er tre af de mest prominente navne, der er kommet til CD Mafra denne sommer, målmand Elias Rafn Olafsson og stortalenterne Victor Bak og Valdemar Byskov. Fælles for de tre spillere er, at de er lejet ud for resten af sæsonen.

Men dermed har FC Midtjylland nået maksimum for, hvor mange spillere, man under nye FIFA-regler må udleje til den samme klub på tværs af landegrænser.

De nye regler bestemmer også, at en klub maksimalt må have syv spillere udlejet i alt i denne sæson – hvilket strammes yderligere til i alt seks spillere næste sæson.

FIFA har indført de strammere regler for 'at fremme udviklingen af spillere, skabe konkurrencemæssig balance samt forhindre hamstring af spillere', lyder det fra den internationale fodboldorganisation.

Det er en tendens, man har set med det stigende antal multiejerskaber af klubber, som udgør en bekymring for mange i fodbolden, også i dansk fodbold. FCM er selv delvist ejet af Brentford-ejer Matthew Benham.

Men med et formelt samarbejde med CD Mafra, har FC Midtjylland fundet en vej til at sende langt flere spillere afsted midlertidigt – uden at bryde FIFA-reglerne – så de kan udvikle sig på et højere niveau, end FCM kan tilbyde på deres eget reservehold eller ungdomshold.

Syv spillere er nemlig 'skiftet' – altså ikke blot lejet ud – til CD Mafra, som FC Midtjylland beskriver det på sin hjemmeside, uden at nævne yderligere detaljer om klubskifterne.

Det gælder eksempelvis lysende talenter som Gustav Fraulo, Pontus Texel og Jonathan Lind, der alle ellers har lavet lange kontrakter med Herning-klubben, som har udtrykt stor glæde og tiltro til talenternes udvikling over de kommende år.

Men nu er de altså – på papiret – skiftet permanent til den næstbedste række i Portugal.

Som B.T. forstår det, så er 'skiftene' dog på ingen måde tænkt permanente, og samarbejdet mellem klubberne gør det uproblematisk at rykke spillernes kontrakter fra klub til klub.

Altså vender Fraulo, Texel og Lind efter alt at dømme tilbage til FCM, hvis deres udvikling i det portugisiske får dem tættere på Superligaholdet.

Målet med 'skiftene' er nemlig at gøre FC Midtjyllands spillere, der er for langt fra spilletid i Danmark, klar til seniorfodbold ved at lade dem tørne ud under kontrollerede rammer i CD Mafra, hvor klubbens højt profilerede – og tidligere Superligatræner – Kenneth Andersen denne sommer er blevet ansat som vigtigt bindeled mellem Danmark og Portugal, ligesom assisterende sportschef i FCM Ove Pedersen og økonomichef Rene Bjerg Simonsen får roller i CD Mafra.

Den portugisiske satsning sker, efter FC Midtjylland længe har kæmpet en indædt kamp for at få sit reservehold op at spille i 1. division.

Men forslaget har mødt modstand flere steder i dansk fodbold, og derfor har klubben fra heden set sig nødsaget til at finde nye løsninger på, hvordan klubbens unge spillere kan matches på højere niveau end U19-ligaen og ved at spille reservefodbold.

Tidligere har man lejet spillere ud til eksempelvis FC Fredericia, mens spillere også er blevet udlejet til Norge og Sverige – men nu fokuserer man altså i den grad sine spilleres udvikling i portugisisk fodbold.

Det har man gjort siden sommeren 2022, og allerede i vinter kom et eksempel på, hvad FC Midtjylland kan få ud af samarbejdet, da klubben solgte Ousmane Diomande for op mod 94 millioner kroner efter et halvt års imponerende udlån til CD Mafra – en spiller, som end ikke nåede at debutere for FCM som moderklub.

Tipsbladet.dk har tidligere afsløret, at FC Midtjylland reelt køber CD Mafra og FCM har også udtalt sig om samarbejdet uden dog at bekræfte et opkøb. Denne sommer bekræftede CD Mafra så et officielt samarbejde, men formaliteterne er endnu ukendte.

B.T. har forsøgt at få FC Midtjylland i snak om samarbejdet med CD Mafra og den medfølgende transferfinte, men indtil videre vil klubben altså ikke kommentere det.

