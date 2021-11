Efter 1-1 kampen mellem AGF og FCK var flere FCK-spillere mindre glade for dommerpræstationen under opgøret.

Brok, som David Nielsen på ingen måde har noget til overs for.

Det gav han klart udtryk for, da han blev spurgt ind til, hvad han tænkte om, at flere af FCKs spillere havde brokket sig over dommeren.

»Så skal jeg satanedme fortælle dem, om sidst vi var herinde. Jeg vil ikke engang kommentere på det. Selvfølgelig synes de dommeren er dårlig. Men selvfølgelig er der straffespark. Ligesom der var det, da Boilesen headede bolden ned på Benjamin Hvidts arm. Det er dommeren, der bestemmer.«

AGF fik straffespark, da bolden ramte Victor Kristiansen arm på et indlæg, og Mortensen eksekverede efterfølgende på flotteste vis med en panenka fra pletten.

»Mortensen har været udskældt og kritiseret. At han så laver den der, det var dejligt. Han er verdens sødeste mand, og han kommer sikkert også til at redde verden en dag.«

»Men i dag kunne jeg godt lide, at han var en motherf***er,« sagde David Nielsen efter kampen.

AGF-træneren var generelt rigtig godt tilfreds med sine spillere.

»Vi starter bedst, men så er FCK gode de sidste 25 minutter af første halvleg, og de er også bedst. I anden halvleg vil jeg mene, vi er fremragende. Vi kommer op på deres banehalvdel og får lagt et tryk, der til sidst resulterer i et straffe. Det havde været hårdt at tabe den her kamp 1-0.«

Næste opgave for AGF er på fredag, når de tager imod Silkeborg IF hjemme på Ceres Park i den sidste kamp inden vinterpausen.