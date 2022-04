Der er ingen kære mor, når det gælder fodboldeksperternes dom over AGF og David Nielsen. Holdet har ikke vundet en kamp i to måneder, og øjnene er nu rettet mod nedrykningsstregen i stedet for syvendepladsen.

Mandag blev det til endnu et nederlag, da Sønderjyske tog sejren i overtiden. Flere af landets førende fodboldeksperter er målløse over AGFs spil i øjeblikket.

Kenneth Emil Petersen til TV3 Sport:

»Katastrofe. Katastrofe. Det er ikke, fordi det er energien, vi hele tiden skal hive frem omkring AGF, men den var der ikke i dag. Men det absolut største problem er, at de ligner et hold, der ikke aner, hvad de vil. De aner ikke, om de skal løbe til højre eller venstre. Der er ingen samhørighed overhovedet i AGF.«

»De prøver nogle lange bolde op til Patrick Mortensen, der er fuldstændig isoleret og alene. Der er ingen, der kan tage styring på kampen. Der er gået få minutter, og så laver man nogle defensive fejl, som er noget, der skaber utryghed op igennem kæderne. Igen en dårlig AGF-præstation. Det stikker sgu dybere, end jeg lige troede.«

Peter Graulund i TV 2 SPORT X-magasinet KANT:

»Jeg ser forfærdelig fodbold. Jeg ser fodbold, hvor det bare er lange bolde mod Patrick Mortensen og gerne dybt på Bundu. Så jeg kan sagtens finde masser af argumenter for, hvorfor David skal ud.«

»Jeg håber af hjertet, fordi jeg bor i byen og har en vis aktie i AGF, at han bliver, men jeg kan sagtens finde argumenterne for, at han skal ud. Spillemæssigt er det ikke godt nok. De sparker lange bolde og spiller uden risiko. De har slet ikke de offensive bevægelser.«

Stig Tøfting i 'Onside':

»Der er stadig de her seks kampe tilbage (af sæsonen, red.). Sker der ikke noget der, så kan jeg heller ikke se, der er grobund for, at det skal fortsætte næste år. Det er stadig en træner, der har et meget godt sammenhold med publikum i Aarhus.«

»Det er den træner i Superligaen, der har det højeste pointgennemsnit i AGF i den periode, han har været der, så jeg synes, man skal overveje det en gang mere, inden man giver det silkesnoren.«

I 'Onside' stillede Per Frimann og Martin Jørgensen også spørgsmålstegn ved, om David Nielsen er den rigtige træner for AGF. De mente ikke, at ilden i øjnene og energien i holdet er der mere.

De mener også, at man skal se mere fra holdet, og de virker ikke til at tro på, at David Nielsen kan hive holdet op på et andet niveau længere.

AGF fik også en hård dom i B.T. efter kampen mod Sønderjyske.