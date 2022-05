Det er de færreste, der kan prale af at slå en danmarksrekord og finde sit kald i forbifarten.

Men Trine Bagger fra Svenstrup er en af dem.

»Jeg var i fitness med to venner. Jeg skulle egentlig op og tage imod en kunde, jeg var personlig træner for, men de syntes, det kunne være sjovt at se, hvor meget jeg kunne dødløfte.«

Det kunne hun da godt lige prøve, tænkte hun. Hun stillede sin slanke, tonede krop klar til at tage fra. Vennerne blev ved og ved med at sætte flere kilo på stangen, og hun løftede den hver gang.

Og pludselig stod hun med så mange kilo i hænderne, at hun havde slået danmarksrekord.

Trine Bagger vandt sølv i dødløft til VM i Dubai i 2019. Foto: Privat

»Men jeg tænkte ikke så meget over det, for jeg skulle jo op til min kunde. Det var først lidt tid efter, på idrætsstudiet i 2011, at jeg blev rigtig interesseret, da jeg skulle læse om det til skolen,« siger Trine.

Derfra tog det fart. I 2013 tog hun til sit første styrkeløftstævne og slog fire danmarksrekorder.

I 2014 kom hun på landsholdet, og nu er det rutine at sætte det lange, mørke hår op i en hestehale og klemme de store brune øjne sammen i et koncentreret blik foran vægtskiverne.

»Siden har jeg deltaget i samtlige DM, EM og VM hvert år. «

Og det har givet pote, for i dag er hun den bedste kvindelige styrkeløfter i Danmark. Indtil for få år siden var hun Danmarks bedste inden for begge køn.

Men det er ikke uden modstand, at hun har opnået sine resultater.

Trine Bagger har danmarksrekorden i fem forskellige løft. Foto: Privat

Som kvindelig styrkeløfter har hun skullet lægge øre til et og andet.

»Nu gider jeg ikke rigtig diskutere med folk længere, men jeg har da haft mit,« siger hun og sætter ord på en hændelse, hun tydeligt kan huske.

»Jeg var i det lokale fitnesscenter i Svenstrup med min kæreste. Jeg står og tager godt 150 kilo i dødløft. Så kommer der en midaldrende mand hen og siger 'ja, hun skal jo heller ikke løfte den så langt'.«

Trine gad ikke gå ind i diskussionen.

»Men min kæreste kan slet ikke have det, så han siger 'ja, men det er jo stadig 150 kilo, og du er velkommen til selv at prøve'. Det ville han ikke, og så gik han,« griner hun.

Der er også flere mænd, specielt unge mænd, der ikke gider vidne Trine løfte mere end dem.

»Nogle begynder simpelthen at pakke sammen, når jeg står ved siden af dem og putter flere og flere vægte på stangen. Deres ego bliver simpelthen såret. Men det er jo bare sjovt, det tager jeg mig ikke af.«

Hun har skullet høre på en del kommentarer fra folk, der gør grin med, at hun er kvinde og løfter vægte. Foto: Privat

Trine holder alle fem danske rekorder i sin egen vægtklasse og på de såkaldte wilkspoint. Løftene er squat, bænkpres, dødløft, total, som er førnævnte tre løft i én, og så en afart af bænkpres, som de kalder bænkpres enkelt.

»Og så har jeg en nordisk rekord i dødløft samt to danske rekorder i en vægtklasse højere, end hvad jeg normalt konkurrerer i. Dem lavede jeg til DM her i marts, men det skulle jeg ikke have gjort. Det var et helvede,« griner hun.

Hun havde i den grad undervurderet, hvor svært det var at tage de nødvendige kilo på. Men slået, det blev rekorderne alligevel.

Og selvom hun var presset på dagen, indrømmer rekordholderen da også, at det er den indstilling, der har fået hende så langt.

»Jeg har det jo med at tænke, at hvis de andre kan, så kan jeg vel også. Men det, der har fået mig hertil, er også, at jeg elsker at nørde med ting. Og så er jeg et kæmpe konkurrencemenneske.«

Den 35-årige nordjyde sidder sjældent stille. Ud over at træne fem gange om ugen er hun selvstændig massør, har arbejde på en hudplejeklinik, styrer webshoppen for en tøjbutik i Aalborg og har sin egen webshop ved siden af.

»Min kalender er planlagt ned til minuttet,« griner hun.

Men til juli må nogle af hendes jobs altså vige pladsen for en meget vigtig begivenhed.

Trine Bagger opdagede ved et tilfælde, at hun var bedre end gennemsnittet til at løfte vægte. Foto: Privat

Nemlig World Games, en slags samling for de sportsgrene, der ikke er med i OL.

Det bliver også afholdt hvert fjerde år, og nu er Trine Bagger altså en af deltagerne, når det i år afholdes i Alabama, USA.

»Det er første gang, jeg er med i World Games. Det har været mit mål de seneste fem år, og nu har jeg opnået det. Men jeg har ikke sat mig mål om at vinde. Jeg er bare glad for at komme derover med hele eliten,« siger hun og afslutter:

»Jeg håber på en top-10-placering, og så håber jeg bare at have det mega sjovt.«