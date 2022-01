Kunstskøjteløberen Emmi Peltonen kommer ikke i aktion ved vinter-OL, som begynder 4. februar i Beijing i Kina.

Den finske sportsstjerne misser den store begivenhed, fordi hun døjer med en ankelskade. Det skriver hun på Instagram.

Og her tilføjer den 22-årige kunstskøjteløber, at de seneste måneder har været meget hårde for hende. Hun fik nemlig den kedelige besked i oktober.

'Det var den sidste besked, du ville høre inden en OL-sæson. Men jeg besluttede sammen med mine trænere og folkene omkring mig, at jeg ville gå all in, indtil den sidste sten var vendt.'

22-årige Emmi Peltonen. Foto: TATYANA ZENKOVICH Vis mere 22-årige Emmi Peltonen. Foto: TATYANA ZENKOVICH

At satse hele butikken har betydet, at Emmi Peltonen har været igennem et smertehelvede.

'Hver dag har været en kamp, og jeg har hele tiden sagt til mig selv, at jeg kan gøre det, og jeg har tvunget min fod til at arbejde. Jeg har givet alt, hvad jeg har, og der har været gode dage og dage, hvor jeg græd af smerte.'

Desværre er vinter-OL ikke den eneste store sportsbegivenhed, som kunstskøjteløberen går glip af. Hun har således også måttet trække sig fra den finske EM-trup.

'Det har været den mest knusende og hjerteskærende følelse at acceptere,' skriver Emmi Peltonen afsluttende på det sociale medie.