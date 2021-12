Cirka 100.000 danske kroner.

Det er den store bøde, som basketballstjernen Kyle Kuzma har fået som straf efter sin uheldige opførsel tidligere på ugen.

Her valgte den 26-årige amerikaner nemlig at give publikum langfingeren, efter han havde ramt et vigtigt skud i slutningen af kampen. Det skriver TMZ.

Den usædvanlige situation skete i opgøret mellem Washington Wizards og Detroit Pistons. Førstnævnte, hvor Kyle Kuzma spiller, vandt NBA-kampen med 119-116.

26-årige Kyle Kuzma. Foto: Gregory Shamus Vis mere 26-årige Kyle Kuzma. Foto: Gregory Shamus

Du kan se et klip af hele situationen i videoen, som du finder nederst i denne artikel.

Ifølge det amerikanske medie er det stadig uklart, hvad der blev sagt blandt publikum, som fik Kyle Kuzma op i det røde felt - og om der overhovedet blev sagt noget.

Det er dog ikke første gang i denne NBA-sæson, at Washington Wizards-stjernen ender i et skænderi med publikum.

I en kamp mod Cleveland Cavaliers for nogle uger siden sagde Kyle Kuzma nemlig, at det var nogle irriterende fans, som motiverede ham til at ramme et stort skud, som gav tre point.

De uheldige situationer mellem basketballstjernen og publikum har endnu ikke kostet karantænedage til Kyle Kuzma.

Og det er han nok glad for. Han har således gang i en flot sæson sammen med resten af holdet. Washington Wizards er nemlig placeret som nummer fem i Eastern Conference i skrivende stund.