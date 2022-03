Det sendte chokbølger gennem professionel gymnastik, da sexskandalen om den amerikanske holdlæge Larry Nassar blev afsløret tilbage i 2016.

En række uhyggelige vidneudsagn afslørede, hvordan Nassar havde misbrugt flere hundrede unge gymnaster.

Sagen endte med, at amerikaneren i 2018 blev idømt 175 års fængsel. Men den uhyggelige sag har slet ikke haft den ønskede effekt.

Det siger Rachael Denhollander, som var den første gymnast, der offentligt fortalte om at være blevet seksuelt misbrugt af Nassar.

I et interview med BBC bliver 37-årige Denhollander spurgt, om sagen har betydet, at man nu er kommet tættere på, at ‘tingene er blevet bedre for børn?’ - hvortil hendes svar lyder:

»Jeg ville ønske, jeg kunne sige, at det er vi. Men der har virkelig ikke været en særlig håndgribelig effekt af Nassar-sagen,« siger Denhollander, som mener, der ‘absolut’ stadig er brug for store ændringer i gymnastiksporten.

Hun mener særligt, at lederne i toppen af sporten fortsat mangler at tage et opgør med den kultur, der har været i mange år. Og derfor bør man tage et grundigt kig på, hvad de reelt foretager sig på området.

»Det verbale og følelsesmæssige misbrug, det mentale misbrug, det fysiske misbrug - det gør varig skade på børn og deres følelse af selvværd og identitet,« siger Denhollander og fortsætter:

»Vi opfatter det som et mentalt sår eller et følelsesmæssigt sår, men det forårsager virkelig dybe neurologiske skader. Det heler ikke bare sig selv. Så når du tænker på dybden af al den her skade, som kommer fra denne form for misbrug, så kan vi ikke med god samvittighed retfærdiggøre ikke at stille de svære spørgsmål og lave radikale ændringer.«

Udover Rachael Denhollander har en lang række andre tidligere og nuværende gymnastikstjerner fortalt om at være blevet seksuelt udnyttet af Larry Nassar.

Heriblandt superstjernen Simone Biles, der under sommerens OL i Tokyo endte med at trække sig fra flere konkurrencer, fordi efterveerne af sagen påvirkede hende for meget mentalt.

»Det viste sig at være en ekstraordinært tung byrde at bære for mig. Særligt når jeg blev nødt til at rejse til Tokyo uden støtte fra min familie,« har Biles efterfølgende sagt.

Udover selve straffesagen mod Nassar har der kørt en sag mod det amerikanske gymnastikforbund, USA Gymnastics, hvor ofrene har krævet erstatning. Her endte det med et forlig, hvor 260 piger og kvinder tilsammen fik 2,5 milliarder kroner i erstatning.