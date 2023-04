Lyt til artiklen

Er du sådan gennemgnaven, skuffet over livet og dig selv?

Så taler meget for, at du er lige omkring 42 år gammel – og det er der en særlig grund til.

Ifølge fremtidsforsker Anne Skare Nielsen er det nemlig alderen, hvor mennesket statistisk set er mest utilfreds.

»Det er her, man er allermest indebrændt, sur og en konservativ brokmås,« siger hun, der har noteret sig, at alderen 42 går igen og igen – og igen, når det handler om menneskelig krise.

Første gang Anne Skare Nielsen oplevede det, var på en Paul Gauguin- udstilling i London for 15 år siden.

»Paul Gauguin sad på Haiti, malede smukke kvinder og havde selvmordstanker, da han var – 42 år.«

For hende var det starten på en perlerække – eller måske rettere en klagerække – af eksempler på, at vi som mennesker bunder humørmæssigt som 42-årige.

»42 er faktisk den alder, hvor vi er mest gamle – på den der 'træls ost'-agtige måde,« siger hun.

Hendes iagttagelser passer overens med en undersøgelse, som økonomiprofessoren David G. Blanchflower og hans kollegaer på University of Warwick i England udførte i 2008. I et forskningsprojekt svarede over en halv million europæere på, hvornår i livet de havde været mest utilfredse.

Svaret var, at europæiske kvinder rammer bunden i en gennemsnitsalder af 42,6 år. Mens europæiske mænd står på flade fødder som 44-årige.

Det har fået professoren til at konkludere, at lykke kan måles i en uform, hvor vi er mest lykkelige som unge og gamle. En pointe, han beviste i endnu et forskningsprojekt fra 2021.

Anne Skare Nielsen forklarer det sådan her:

»Man bliver født rimelig glad, så går det ned ad bakke til de 42 år, hvor man ligger og triller. Men derfra går det fremad igen, indtil man bliver omkring de 70, og vennerne begynder at dø.«

Fremtidsforsker Anne Skare Nielsen har formuleret tre livsfaser, som mennesket skal igennem.

Fremtidsforskeren har inddelt livet i tre faser:

Lost in transition: En lang overgangsalder fra 20erne op gennem 30erne.

»Fasen er kendetegnet ved alt det fede, du forestiller dig, der skal ske – lige om lidt. Lige om lidt begynder 'det rigtige liv', hvor du skal møde den eneste ene, ses med alle vennerne og komme til at bo SÅ lækkert.« Stuck in fuck: Rammer lige omkring de 42 år.

»Grundlæggende er den fase præget af de samme drømme som Lost in transition – bare uden humor og håb. Det er nu, det går op for dig, at det her er dit liv. At alting ikke bliver bedre eller større. Du har 'meget', men mangler 'noget', som du bare ikke ved, hvad er. Men det der mangler, fylder mere og mere – og SÅ bliver du sur og knotten.« Floating on crab: Er fasen, der holder resten af livet.

»Du har nået grænsen for, hvor meget bullshit du kan rumme. Du er ligeglad med, hvad andre tænker. Du sidder i solstrålen, mærker efter, hvad der gør dig glad og gør præcis kun dét.«

I den sidste fase er du ‘drevet mod tilfredsheden i stedet for at været drevet af utilfredsheden’ og vigtigst af alt: Du er tilfreds med det, du har.

Selvom det ser sort ud omkring de 42 år, er den gode nyhed, at livet bliver bedre, lover Anne Skare Nielsen.

»Du skal bare have lov at brokke af. Det tager noget tid. Du kan speede processen op ved at sige højt: ‘Jeg fylder 42, nu går jeg på mental folkepension.’ Så kan du gå rundt og råbe ad naboens børn eller sidde på en bænk ved havnen og kaste hårdt brød i hovedet på ænderne. Eller spis en citron, drik en rigtig bitter gin og tonic og få så brokket dig færdig.«

Når du kommer ud på den anden side, venter lykken og ‘må godt’-livet i den tredje livsfase. Så se at komme derhen hurtigst muligt, lyder det gode råd.

»Floating on crab er et godt sted, hvor du begynder at tage stilling til, hvad der egentlig er vigtigt for dig. Her kan du gå rundt i din have i bar røv og sommerhat, fordi det gør dig glad.«

Den sidste livsfase er præget af accept af, at livet roder.

»Selvom der er kaos omkring dig, føler du dig stærkere, fordi du opdager, at den eneste måde, du kan blive en glad voksen på, er ved at stå ved dine egne beslutninger. Og være mere rebel end pedel i dit eget liv.«

Så giv dig selv lov til at være gammel og få 'suret af' midt i livet og gå så alderdommen i møde med et frisk og åbent sind, lyder rådet fra Anne Skare Nielsen.