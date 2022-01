»Jeg håber, at der vil være flere og flere læger, der siger fra, så læge og morder ikke atter bliver to sider af samme sag.«

Sådan skrev den fynske sognepræst Therese Strand Kudajewski i et Facebook-opslag i december om de læger, der i denne tid giver corona-vacciner. I opslaget sammenligner hun udrulningen af vaccinerne med forholdene i Nazi-Tyskland, hvor læger »udførte forsøg på sagesløse mennesker«.

Therese Strand Kudajewskis udtalelser og vaccine-skepsis har siden fået en hel del opmærksomhed.

Selvom der er dem, der støtter Therese Strand Kudajewski, har hun mødt stor modstand og kritik på både Facebook og fra kolleger.

Det har fået sognepræsten til tasterne endnu en gang. I et nyt Facebook-opslag skrev hun tirsdag, hvordan anonyme trusler er blevet en del af hendes hverdag.

»Jeg tænker også på, hvor grænsen går, før jeg selv kan risikere at bliver skudt. Er det der, vi er?« lyder det fra Therese Strand Kudajewski, der tilføjer:

»Jeg fornemmer, at jeg er oppe imod noget, som jeg ikke kender omfanget af, for der er mange mennesker, der forsøger at få mig til at tie.«

Men Therese Strand Kudajewski vil ikke tie. Hun mener, at ikke-vaccinerede personer i dag bliver set som farlige mennesker.

»De fyres, og de ekskluderes,« skriver hun i opslaget.

Derfor afslører hun i opslaget, at hun nu vil holde tale ved demonstrationer mod vacciner i både Odense og København:

»Jeg vil tale ved demonstrationen på fredag i Odense og i København på søndag. Dette gør jeg alene af pligt, og ikke af lyst,« forklarer hun.

I opslaget opfordrer hun samtidig sine kollegaer til at stå frem og støtte hende.

»Jeg kan bane vejen, men jeg kan ikke holde til at gå vejen alene og blive ved med at modstå presset. Jeg har brug for at I, hver og en står frem, også kollegaer som ikke tør af frygt for udskamning, repressalier og fyring i værste fald,« lyder det.

Opslaget bliver dog modtaget med en blandet respons med kommentarer som »vanvittigt,« »modigt,« og »du bør ikke arbejde i en kirke«.