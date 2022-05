I Aalborg Symfoniorkester er det ikke kun violinstrengene, der er spændt til bristepunktet.

Luften mellem forskellige grupperinger i orkestret er nemlig iskold.

Det viser et påbud fra Arbejdstilsynet, som B.T har fået aktindsigt i.

I rapporten beskriver tilsynet, at de ansatte oplever 'krænkende handlinger, som finder sted næsten dagligt, og som har stået på i mange år,' skriver de og fortsætter:

Her øver Aalborg Symfoniorkester åbningsscenen til Dansk Melodi Grand Prix i Gigantium Aalborg, fredag den 9. februar 2018. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2018) Foto: Henning Bagger Vis mere Her øver Aalborg Symfoniorkester åbningsscenen til Dansk Melodi Grand Prix i Gigantium Aalborg, fredag den 9. februar 2018. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2018) Foto: Henning Bagger

»Der er mange uløste konflikter i grupperne. Spændingerne har stået på i 15-20 år.«

Mere konkret fortæller ansatte i symfoniorkestret, at de bliver udsat for nedværdigende kommentarer eller himlende øjne og hovedrysten. Der bliver også beskrevet en kultur, hvor man ignorerer hinanden eller bagtaler.

Det kan måske lyde som bagateller. Men det er altså ifølge Arbejdstilsynet yderst alvorligt.

Faktisk så alvorligt, at tilsynet vurderer, at miljøet kan lede til både stress, og stressrelaterede sygdomme som angst og depression.

Tilsynet udtrykker også en bekymring for, at nogen vil kunne udvikle ptsd på baggrund af deres tid i orkestret.

B.T. har talt med tillidsrepræsentant Christian Thordal.

Han bekræfter, at der har været alvorlige problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

»Som tillidsrepræsentant har jeg hørt det hele, og jeg har også set en del som violinist i orkestret,« siger han.

I mere end 15 år har Aalborg Symfoniorkester været plaget af spændinger. Foto: Hj Fruensgaard Vis mere I mere end 15 år har Aalborg Symfoniorkester været plaget af spændinger. Foto: Hj Fruensgaard

Her peger han særligt på det nedværdigende kropssprog, som har været en del af hverdagen i forbindelse med orkestrets øveseancer.

Christian Thordal forklarer desuden, at orkestrets musikere kommer fra hele verden, og at kulturforskelle, sprogbarrierer og høje faglige ambitioner nok har dannet grundlag for misforståelser og uløste konflikter.

»Der er ikke altid tid til at få talt om situationerne, når de opstår under en øvning. Og når vi så samtidig er følsomme mennesker og kunstnere, så kan det gå skævt, og situationer kan eskalere.«

Er det din oplevelse, at der har været tilstrækkeligt fokus fra ledelsen på at få de her konflikter løst efterfølgende?

»Det kan sagtens være, at der ikke har været nok fokus på, hvordan vi taler sammen, og så har ting kunnet akkumulere sig over tid,« siger Christian Thordal.

Spørger man Arbejdstilsynet, er der i hvert fald ingen tvivl om, at ledelsen ikke har grebet tilstrækkeligt ind over for den usunde mobbekultur, som har medført, at dele af orkestret føler sig svigtet, og at flere musikere oplever at føle sig utilstrækkelige og opgivende.

Men det er altså ikke umiddelbart et billede, som Symfoniorkestrets ledelse selv kan genkende.

Faktisk forholder ledelsen sig i deres høringssvar til tilsynet meget kritisk over for tilsynets arbejdsgange og kalder dem både 'upassende, unuancerede og konfliktoptrappende'.

Administrerende direktør Lasse Rich forklarer til B.T., at kritikken af Arbejdstilsynet skyldes, at der allerede var gang i en proces med at rydde op i fortidens synder.

»Jeg – og den nye ledelse – kom til i løbet af 2020, og da det gik op for mig, at der var de her problemer, så var jeg chokeret. Det må jeg sige. Det her med at opdage, at musikerne for eksempel ignorerede hinanden og ikke hilste, det var jeg slet ikke forberedt på. Derfor gik jeg også i gang med at løse dem med det samme,« siger han.

Men arbejdet er altså ifølge Arbejdstilsynet ikke gået hurtigt nok. De peger på, at der i perioden, fra den nye ledelse trådte til og frem til deres besøg i september 2021, ikke kunne konstateres tilstrækkelige ændringer for at få arbejdsmiljøet på ret køl.

Lasse Rich forklarer til det, at arbejdsmiljøet i orkestret er et område, som er blevet underprioriteret i årevis, og at det tager tid at skabe forandringer.

»Man kan ikke ændre adfærd med et knips. Det tager tid,« siger han og fortsætter:

»Men jeg tager det her meget alvorligt. Jeg har understreget, at der skal ske ændringer, ogvi har taget en lang række konkrete tiltag i brug for at opnå det. Og vil man ikke omstille sig og være en del af løsningen, så kan det få ansættelsesretlige konsekvenser. Det er, uanset hvem man er.«

Lasse Rich skal indsende en rapport til Arbejdstilsynet 22. maj, hvor han redegører for, hvordan orkestret vil løse problemerne med den usunde kultur.