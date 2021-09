»Vi har ingen forventning til, at det bliver bedre. Folk bliver bare bedre til at leve med det.«

Sådan lyder det fra 30-årige Kevin Rahbek Petersen, da B.T. stopper ham foran Fakta i Bording. Det er en holdning, der går igen, når B.T. snakker med folk på gaden om den kriminalitet, som udspringer fra udrejsecenteret Kærshovedgård.

»Man mærker overhovedet ikke, at der bliver gjort noget. Det var på dagsordenen, i ugerne efter at der havde været snak om, at centret skulle flyttes til Langeland, men så er det bare blevet fejet ind under gulvtæppet igen,« uddyber Kevin Rahbek Petersen.

Men nu har en tilflytter tænkt sig at gøre noget ved den utryghed og utilfredshed, der er i byen.

De fleste beboere i Bording har givet op på politikernes hjælp til byen, og Kevin Rahbek Petersen er en af dem.

Da planerne om at flytte udrejsecenteret fra Kærshovedgård til Holmegaard på Langeland blev skudt ned tilbage i maj, lovede udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye at sikre trygheden for borgerne omkring Kærshovedgård.

Men nye tal, B.T. har fået indsigt i, viser, at der de seneste tre måneder er indgivet 93 politianmeldelser og 68 sigtelser knyttet til beboere på udrejsecenteret.

Mange af de folk, B.T. stopper på gaden, mener ikke, at der er et problem, og oplever ikke selv de store problemer med beboerne fra Kærshovedgård. Men langsomt, som samtalerne udvikler sig, dukker historierne op blandt alle.

En, der har ændret sin løberute om aftenen, så den ikke går af mørke skovstier. En, hvis nabo fik smadret en rude og taget en pung. En, som kendte en ældre dame, der fik stjålet 8.000 kroner, hun lige havde hævet til julegaver. En, som ikke er tryg ved at tage offentlig transport. Flere, som kender til de mange cykeltyverier. Flere, som tydeligt ser handlen med narko. Og endnu flere, som mærker en forandret stemning i byen. En by, hvor man før kunne lade sin hoveddør stå ulåst.

Her er de 68 sigtelser Forbrydelserne er begået i hele landet. Seks af sigtelserne kommer efter episoder inde på Kærshovedgård, mens resten er begået ude i samfundet. Trusler/fornærmelig tiltalte mod politiet: 2

Vold: 2

Hærværk: 4

Tyverier af forskelligt art: 19

Salg af narko: 14

Besiddelse af narko: 14

Voldtægt (afventer): 1

Trusler på livet: 1

Blotteri: 2

Fangeflugt: 2

Falsk anklage: 1

Brud på knivloven: 3

Hæleri: 1

Røveri: 1

Våbenbesiddelse: 1 Sigtelserne er rejst i perioden 25. maj til 31. august 2021. Sigtelserne er rejst mod 27 unikke personer.



Kilde: Midt- og Vestjyllands Politi.

Christian Brink, der ejer vagtfirmaet CPS Solutions, er helt ny beboer i Bording og har netop sendt en ansøgning afsted til Ikast-Brande Kommune med et forslag om et fast vagtværn i Bording.

»Inden jeg flyttede hertil, hørte jeg selvfølgelig om problemerne i fjernsynet, men nu jeg er her, kan jeg mærke det på en helt anden måde. Når man har talt med folk noget tid, fornemmer jeg den her utryghed og vrede over, der ikke bliver gjort noget. Når jeg er her alligevel med mit firma, kan jeg lige så godt være med til at løse problemet,« forklarer Christian Brink.

Planen er, at der skal være en fast vagt døgnet rundt, som er synlig i gadebilledet. Han vil koncentrere arbejdet omkring togstationen, gågaden, ved blomsterhandleren og ved Fakta og OK Tanken, hvor de oplever, at problemerne er værst.

Christian Brink satser på, at han kan gøre noget ved trygheden i byen.

»Formålet er rent præventivt, ved at folk kan mærke, at der er nogen her. Ved at der er en konstant tilstedeværelse, vil der være bedre mulighed for at observere og give tilbagemeldinger til politiet. Formålet er selvfølgelig også, at folk ikke skal være utrygge ved at gå ned og hæve penge eller sende deres børn i skole.«

Det er vigtigt for Christian Brink at understrege, at det ikke er et privat vagtværn men et professionelt firma, og derfor kræver det også finansiering fra kommunen. Hvis ikke kommunen ønsker dette, lover han dog, at han vil tænke ud af boksen for at få det til at ske.

Det er et forslag, som bliver hilst meget velkommen i den lokale blomsterbutik Egeblomster, hvor de også hører om og ser kriminaliteten i byen.

»Vi er jo i et værre dilemma. For der er så mange, som er høflige og rare og kommer og spørger pænt om ting, men det er bare de kriminelle, der fylder,« siger Else Andersen, der hjælper til i blomsterbutikken.

Else Andersen tror på, at et fast vagtværn kan gøre en forskel i byen.

Fra butikken kan de ansatte både se over til hæveautomaten, hvor de ældre i byen kommer og hæver penge, og over på Faktas parkeringsplads, hvor handlen med narko blandt andet foregår.

»Politikerne har langtfra gjort nok. Derfor tror jeg, at det er en rigtig god idé, at der kommer en fast vagt. Han er sådan et kraftigt brød og meget veltalende. Så jeg tror, at han kunne få styr på noget af det. For ellers sker der jo ikke noget. Så kører det bare, ligesom det altid har gjort her,« afslutter Else Andersen.