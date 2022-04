En kold decemberaften i 2017 sad parret Mathilde Eskildsen og Martin Christensen på en restaurant i Stockholm.

De havde lige været henne at kigge på en gammel svensk 100 kvadratmeter stor motortorpedobåd.

Den trængte i den grad til en kærlig hånd, før den kunne blive beboelig, men mulighederne var også mange. Beslutningen var svær.

»Så bestilte vi et glas chablis og smagte, hvor god den var. Efter et par glas af det blev vi enige om, at vi nok hellere måtte købe den båd,« griner Mathilde.

'Chablis' er et gammelt svensk krigsskib.

Så det gjorde de. Og navngav skibet 'Chablis'.

»To år, så står det færdigt,« havde Martin sagt. Det viste sig at være en alt for tidsoptimistisk plan.

Fem år og en gennemgribende renovering senere er skibet nu beboeligt. De to har nu boet på de flydende 100 kvadratmeter på en havneplads i Aalborg i lidt over et år. For fire måneder siden fik husbåden endda en ekstra beboer, nemlig parrets nu fire måneder gamle søn, Leif.

Men vejen dertil holdt til tider hårdt.

»Den største udfordring har været tiden. Vi fandt ud af, at vi havde været alt for tidsoptimistiske. Og så det at holde gejsten oppe. På et tidspunkt var jeg klar til at smide den på skrot, men det gjorde vi heldigvis ikke,« fortæller Mathilde.

Så en dag, da hun sad og scrollede på Facebook, dukkede der en reklame op for et nyt DR-program. Det hed 'Vores første hus' og skulle følge forskellige par i deres husdrøm samt tilbyde dem råd og vejledning undervejs.

»Jeg tænkte bare: 'Det skal vi da!', og så kom vi med. DR kom og optog fra august 2020 til juli 2021.«

Slibningen af skibet satte sine spor i parret.

Og 8. marts kom afsnittet med det nordjyske 'bådhus'-drømmende par ud.

»Programmet hjalp virkelig på motivationen. Vi var nødt til at presse os selv lidt, fordi vi skulle melde ud til DR, hvad vi gerne ville nå at have klar, når programmet var slut,« siger Mathilde og fortsætter:

»Og da Hans, programmets vært, kom og besøgte os, rev han også lidt op i nogle beslutninger, vi havde holdt meget fast i, og det var meget godt.«

Det har også i høj grad været drømmen om den ultimative frihed, der har drevet parret.

»Vi købte skibet som en modreaktion til hamsterhjulet. Man har det med at ville være ligesom alle andre og få hund og parcelhus. Det må godt være lidt skævt og anderledes, og vi ville gerne bryde ud af de faste rammer,« siger Mathilde og tilføjer:

Med hjælp fra DR-værten Hans fik parret placeret deres køkken i skibet.

»Vi har givet os selv friheden til at rykke os.«

Første gang, det gamle krigsskib rykkede sig, var i sommeren 2021. Turen gik til Læsø.

»Vi tog venner med om bord fra Aalborg. På Læsø tog de færgen hjem, og så stod der nogle andre på derfra, hvor vi sejlede tilbage til Nordjylland, smed dem af derhjemme og sejlede hjem. Det er så fed en fornemmelse at være fri, kunne sejle af sted og bare kaste sig ud i det.«

Nu mangler de kun at stable en lille tv-stue på benene, lave et velfungerende gangareal og lidt 'finish' rundtomkring. Når Leif skal have sit eget værelse, planlægger parret at give ham deres værelse og selv rykke op i skibets stævn.

Selvom processen har været svær, og stadig kan være det, håber Mathilde, at hun og Martin kan inspirere andre til at prøve det samme af.

»Jeg kan godt forstå, at mange ikke tør kaste sig ud i det, men jeg håber, at flere tør kaste sig ud i det ved at bruge os som hjælp.«

Da Mathilde og Martin begyndte på projektet, syntes hun ikke, der var meget hjælp at hente på nettet. Så nu har hun lavet en Instagram-profil til skibet, hvor hun selv deler ud af forløbet.

»Jeg har forsøgt at gøre vores Instagram-profil meget procesorienteret, så man kan se, hvad vi har gjort, og forhåbentlig blive inspireret,« siger hun og afslutter:

»For det har jo også været så spændende at lave. Nu kan vi jo nyde alt det, vi selv har skabt.«