Mens de sidste toner og ditto branderter sejlede ud fra Odenses legendariske 'kvart-i-fem'-værtshus, Rådhuskælderen, så blev byens gågader pyntet med flag og fortovene blæst og fejet for skidt fra den helt tidlige morgenstund

Der har været fest i Odense på dagen, hvor letbanen – efter måneders prøvekørsler og års anlægsarbejde – kører afsted med passagerer for første gang.

En af dem, der var mødt op for at tage del i festlighederne på førstedagen, var John Sandahl Jessen, der bor i Odense M.

»Vi har ventet i over ti år. Nu går det løs. Den kører lige, hvor jeg bor, så jeg glæder mig til, den kommer i gang,« lyder det fra John Sandahl Jessen.

Han regner med, at han kommer til at blive en flittig passager.

»Jeg kommer til at bruge den ofte. Jeg er blevet pensionist og vil derfor sælge min bil. Der er store muligheder. Og så kører letbanen oftere end bussen,« uddyber han.

Også Britt Busk havde gjort plads i lørdagskalender til at komme til åbning af letbanen.

»Vi har fulgt byggeriet af letbanen og byggeriet af Odense Centrum alle årene. Jeg var med til festivitas, da vi lukkede Thomas B. Thrigesgade (en stor vej gennem centrum af Odense, red.) og nu vil jeg være med, når den åbner igen,« siger hun og fortsætter:

Britt Busk var lørdag mødt op for at deltage i åbningen af Odense Letbane. Foto: Ann-Sophie Holm

»Jeg synes, det er fantastisk. Jeg elsker min by og synes det er en dejlig forvandling. Hele centrum er blevet meget bedre end det var førhen med den store vej igennem,« siger Britt Busk, der bor i bymidten.

Også hun regner med at kommer til at bruge letbanen.

»Ja, helt sikkert. I stedet for at tage cykel eller bil, så vil jeg tage letbanen. Lige så vel som vi tager metroen i København,« siger hun.