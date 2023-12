Man har forsøgt med både en aldersgrænse og en begrænsning på, hvor mange pakker der kan købes i detailhandlen.

Men lige lidt har det hjulpet – i hvert fald når man kigger på statistikkerne over, hvor mange der årligt bliver indlagt med paracetamolforgiftning.

Det tal er nemlig ikke faldet. Tværtimod er der de seneste 13 år sket en lille stigning, og i 2022 blev intet mindre end 1.058 unge mellem 10 og 29 år indlagt med overdosis af hovedpinepiller.

Det skriver DR.

DR har fået trukket tal fra Landspatientregistret, og de viser, at andelen af børn og unge mellem 10-29 år, der har været indlagt med paracetamolforgiftning, årligt har ligget på mellem 815 og 1.099 tilfælde.

Men det er altså til trods for, at Folketinget i 2011 vedtog en aldersbegrænsning, så unge under 18 år ikke længere kunne købe svagt smertestillende medicin i håndkøb.

To år efter blev der også indført en såkaldt pakningsbegrænsning, så der var et maks. på, hvor mange pakker man kan købe i detailhandlen.

LIVSLINJEN

Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Kontakt Livslinien på telefon 70 201 201, eller læs mere på www.livslinien.dk.



DR har talt med Kim Dalhoff, der er klinisk professor på Bispebjerg Hospital, og han undrer sig over, at tallet stadig er stigende.

I stedet havde han forventet, at det ville være faldende de seneste år.

Årsagen kan dog være, at flere og flere børn og unge har det svært.

Det er i hvert fald vurderingen fra Anna Bjerre, der er direktør hos organisationen Girl Talk, hvor man som ung pige kan skrive med en frivillig rådgiver.

»Jeg tænker faktisk ikke, at de vil af med livet, men de vil rigtig gerne af med smerten. Selvmordstankerne får liv, fordi unge har svært ved at se, hvordan uoverskuelige følelser kan ændre sig,« siger hun til DR.