Danmark skal være klar til at tage imod krigsflygtninge fra Ukraine.

Det har der både fra politisk hånd og civilsamfundet været bred enighed om i Danmark.

I Aalborg Kommune vil man dog i første omgang indkvartere ukrainske flygtninge på kollegieværelser og i ældreboliger i stedet for hos private.

»Det er fantastisk, at vi som land stiller os til rådighed. Jeg vil ikke sige, at man ikke skal huse flygtninge, men jeg vil råde til, at man bruger sin sunde fornuft. Man skal ikke tænke langt for, at det kan gå galt,« siger direktør i Job- og velfærdsforvaltningen i Aalborg Kommune Arne Lund.

Kommunen har sat arbejdet i gang med at udbygge kapaciteten, blandt andet fordi politiet har kontaktet kommunen omkring flygtninge, der er indkvarteret i private netværk. Det kan nemlig ikke blive ved med at gå, lyder det fra ukrainernes netværk til politiet.

Derfor har kommunen stablet et samarbejde på benene med Tech College Aalborg, der har stillet 25 kollegieværelser til rådighed.

»Vi er alle sammen nødt til at tage ansvar i en humanitær krise som den, der lige nu står på i Ukraine. Der er ikke meget, vi som erhvervsskole kan gøre, men det vi kan, det gør vi,« skriver Søren Samuelsen, der er direktør på Tech College i Aalborg i et opslag på Facebook.

Desuden har kommunen fundet kapacitet i ældreboligerne. Her kan der bo flere end 100 mennesker, oplyser Aalborg Kommune.

Men kommunen har endnu ikke overblik over, hvor mange flygtninge der egentlig befinder sig i kommunen.

»Vi ved jo ikke, hvor mange der er i landet, eller hvor mange der er i kommunerne. Som udgangspunkt er de jo turister, der ikke behøver at lade sig registrere,« fortæller Arne Lund.

De 25 værelser ligger på Aalborg Erhvervskollegium, der ligger lige op ad Tech College på Øster Uttrup Vej i det østlige Aalborg.

På kollegiet er der i alt 150 kollegieværelser, der har en størrelse på 12 kvadratmeter.

Tech College oplyser videre, at de ukrainske flygtninge får mulighed for at benytte kantinen på skolen, hvor de får deres egen afdeling, så de slipper for den 'daglige leben'.

»Vi har fokus på at få dem hjulpet til rette og give dem den ro, de har brug for. Der er tale om familier, der har været tvunget til at flygte fra alt, hvad de kender og har kært, og vi vil gøre vores bedste for at hjælpe med at skabe lidt tryghed i en meget utryg situation,« slutter Søren Samuelsen.

Der er allerede ankommet seks flygtninge til kollegiet, og de har været syv dage undervejs.