Det er med at være klar på tasterne, hvis du som journalist skal interviewe juraprofessor Frederik Waage fra Syddansk Universitet i Odense.

Han snakker. Meget og hurtigt. Og så gør han jura letforståeligt.

Og formentlig er sidstnævnte en af de medvirkende årsager til, at han de seneste to år har været den mest benyttede og citerede ekspert på det juridiske område i danske medier.

Men fra september og godt et år frem kommer han ikke til at stille op i diverse medier for at udrede juraens til tider snørklede tråde. Her vil han nemlig være konstitueret landsdommer.

»Der bliver helt stille fra min side,« fortæller Frederik Waage med et grin til mediet K-News, der er et digitalt nyhedsmagasin målrettet den juridiske verden.

»Selvom dommere har ytringsfrihed, og der ikke gælder egentlige formelle regler om det, så mener jeg ikke, det er foreneligt med en landsretskonstitution at udtale sig om alle mulige ting inden for den offentlige ret, som jeg plejer.«

Frederik Waage er altså i dag professor på Syddansk Universitet med hovedfokus på forvaltningsret, forfatningsret og civilproces, og det er altså med sin viden om disse emner, at han har fyldt godt i danskernes aviser og fjernsyn – især under coronapandemien, som affødte mange spørgsmål inden for de emner.

Han har fra begyndelsen svaret på de spørgsmål, han anså for at være inden for hans skive. Og han har været bevidst om, hvad det betyder at svare hurtigt.

»Jeg har været meget opmærksom på, at når jeg har fået henvendelser inden for almindelig kontortid, så har jeg så vidt muligt svaret samme dag,« fortæller Frederik Waage til det digitale nyhedsmagasin.

»Det nytter ikke noget at få et opkald og så sige, at journalisten skal sende en mail, og så går der tre eller fire dage, før man svarer. Der må man have forståelse for mediernes måde at arbejde på – i et vist omfang.«

Men nu er det altså tid til en pause for den travle professor.

»Det er en helt sund ting for mig at stoppe op og få en pause fra det her mediecirkus. Og det synes jeg godt, jeg kan tillade mig at sige, fordi jeg var den mest citerede i de her to år i træk,« siger Frederik Waage til K-News.

»Men når det er sagt, så vil jeg sige, at det at have adgang til medierne først og fremmest er et stort privilegium. Og det vil jeg også sige til mine kolleger, vi skal simpelthen være glade for, at der er nogen, der gider høre på, hvad vi har at sige.«