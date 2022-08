Lyt til artiklen

Fårup Sommerland var søndag ekstra proppet. Og det fik flere vrede gæster til tasterne.

Forlystelsesparken prøvede ellers at imødekomme efterspørgslen.

»Vi er så heldige, at rigtig mange glade gæster har valgt at besøge os i skoven i dag.«

»Derfor holder vi helt ekstraordinært vores forlystelser åbne helt til kl. 19,« skrev Fårup Sommerland på Facebook søndag.

Og ikke nok med at Fårup Sommerland forlængede åbningstiden, så genåbnede de også deres vandland.

»Sidste chance for at besøge Danmarks Største Vandland,« tilføjer de på Facebook.

Men det var ikke alle, der var tilfredse med, at sommerlandet forlængede åbningstiden og åbnede vandlandet.

På Facebook har flere personer skrevet, at det ikke var en god oplevelse, da der var alt for mange mennesker.

»Jeg tror, at grunden til, at vi fik negative henvendelser i går var, at vi har fået lokale gæster tilbage, som er vant til færre mennesker i disse weekender,« siger Jesper Jensen, der er parkleder, til TV 2 Nord.

Parklederen forklarer, at sommerlandet forsøgte at benytte en lang række tiltag for, at gæsterne fik så god en dag som muligt.

Det nordjyske medie skriver, at Fårup Sommerland havde besøg af omkring 12.500 gæster søndag.