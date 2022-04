Søren Edlefsen har en smartphone, han har købt for to et halvt år siden. Alligevel kan han ikke bare hente det nye MitID, der skal erstatte NemID.

»Det offentlige kan ikke være bekendt at lave en løsning, så mange danskere ikke umiddelbart kan bruge,« siger fynboen.

Grunden til at Søren Edlefsen ikke kan hente MitID ned på sin iPhone 6S, som kom på markedet i 2015, er fordi, den ikke kan scanne hans pas. Hvis man som Iphone-ejer skal kunne det, skal man minimum have en iPhone 7.

Ellers venter der en tur til borgerservice, som skal hjælpe med at scanne passet for en.

»Jeg mener ikke, at dem, der arbejder på borgerservice, kan være tjent med, at de skal være lagt ned, fordi man har valgt sådan en løsning,« siger Søren Edlefsen.

Faktisk mener han, at løsningen er så ekskluderende, at han har valgt at klage over den til ombudsmanden.

Den tidligste tid Søren Edlefsen har fået på borgerservice er 25. april, og indtil da står han i stampe. Ligesom mange andre danskere, som over deres e-Boks har fået at vide, det er tid til at få MitID.

»Jeg hjælper en ældre herre på 90 år, som heller ikke er særlig godt stillet med MitID. Han og jeg skal ned på borgerservice 29. april.«

Søren Edlefsen mener, det især er den ældre del af befolkningen, der er kommet i klemme med den nye løsning.

Det vil i hans eget tilfælde og herren, han hjælper, være problemer med banken, der kan nå at opstå, fordi de får sværere ved at ordne deres affære, siger Edlefsen.

Fynboen retter kritik af dem, der i Digitaliseringsstyrelsen valgte denne løsning.

Andre steder på Fyn kan man også se, at der er et øget pres på borgerservice.. Odense kommune skrev ud, at de vil holde åbent hos borgerservice om lørdagene for at kunne hjælpe folk med det nye system.

»Fristen for overgangen til MitID er 30. juni 2022. Derfor åbner Borgerservice som noget ganske særligt dørene for borgere, som ønsker hjælp til at gennemføre skiftet, og det sker på fire lørdage fra den 2. april og frem til og med den 30. april 2022,« lyder det således.