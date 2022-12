Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det er hårdt, når man holder utroligt meget af dem og bare kan se, at de bliver mere og mere sløve og utilpasse.«

At Sisse Koch Vedstesens hund skulle være smittet med parasitten giardia, havde hun ikke set komme.

»Pludselig havde han ikke lyst til at spise. Men fordi han i forvejen har en tarmlidelse, tænkte jeg ikke 'alarm,'« fortæller Sisse Koch Vedstesen fra Jyllinge, der ejer hunden Bailey på 21 måneder.

»Men så kunne jeg godt se, at han havde rigtig ondt og ikke kunne finde ro til at ligge ned. Det var som om, han fik jag i maven,« husker hun.

Sisse Koch Vedstesen og hunden Bailey. Vis mere Sisse Koch Vedstesen og hunden Bailey.

Efter en udredning på Faxe Dyrehospital påviste en afføringsprøve, at Bailey havde infektionen giardia i tarmen.

En parasit, som lige nu er i omløb blandt hunde.

Hvordan smittes en hund med giardia? Giardia-cyster udskilles i afføringen, og overføres ved at et dyr eller menneske kommer til at indtage giardia-cyster i for eksempel forurenet vand eller et forurenet miljø. Det kan være hvis hunde spiser og drikker af samme vand- eller madskål, eller hvis hunden er i kontakt med en anden hunds afføring. Giardia kan overleve i miljøet i flere måneder, specielt under fugtige og kølige forhold. Fra en hund smittes til der ses symptomer går der mellem 5 og 12 dage. Ikke alle smittede hunde får symptomer, og derfor kan hunde være raske smittebærere. En hund kan også risikere at smitte sig selv igen, hvis rengøringen af skåle og andre af hundens ejendele ikke er blevet rengjort ordentligt. Kilde: AniCura

B.T. har tidligere skrevet om hundeejeren Julie Lærke Baadsgaard Frænde, der sendte en advarsel ud på Facebook.

»Der er Giardia parasit i omløb, så hold øje med tynd afføring fra din hund (råd fra dyrlægen),« skrev hun i et opslag i gruppen 'Det sker i Brædstrup og omegn.'

Sygdommen giver hunden problemer med ildelugtende og lys afføring, diarré, blod i afføringen samt ændret appetit og vægttab.

Dog kan rigtig mange hunde have parasitten uden at blive syge, oplyser AniCura. Bailey havde heller ikke de typiske symptomer, fortæller Sisse.

»Hans forløb har været lidt aptyisk, fordi han ikke har haft diarré, men 'bare' haft det rigtig dårligt – og faktisk været indlagt flere gange.«

Behandlingen består af en pillekur. For Baileys vedkommende to:

»Han skal igennem to kure med medicin og have en uges pause mellem to kure. Så det betyder tre uger med sindssyg rengøring hver dag,« fortæller Sisse Koch Vedstesen.

Giardia er nemlig meget smitsom og overføres til andre hunde gennem direkte kontakt med afføringen, eller hvis parasitten er overført til andre miljøer.

Derfor er ekstra god hygiejne en vigtig del af bekæmpelsen. Også i hjemmet, hvor hver en flade bør gøres grundigt rent.

En hund kan nemlig risikere at smitte sig selv igen, hvis rengøringen af skåle og andre af hundens ejendele ikke er blevet rengjort ordentligt.

»Jeg støvsuger hver dag og vasker i rodalon. Det er tæt på hovedrengøring hver eneste dag. Og det er altså samtidig med, at man har en hund, der ikke har det fedt,« siger Sisse.