Det er blevet kaldt for et af Danmarks mest moderne supermarkeder.

Men siden årsskiftet har problemerne hobet sig op for SuperBrugsens kronjuvel i Esbjerg Storcenter, der er Sydvestjyllands største indkøbsområde.

Supermarkedet har fået bøder på op mod 70.000 kroner og er nu også meldt til politiet.

Bag politianmeldelsen står Fødevarestyrelsen, der flere gange har konstateret problemer med butikkens rengøring.

Den snavsede slingrekurs er særligt centreret i supermarkedets slagterafdeling.

»Jeg synes ikke, at politianmeldelsen afspejler afdelingens niveau,« siger Bettina Ørsnes Larsen, afdelingschef for fødevaresikkerhed i Coop, der driver Superbrugsen-kæden.

Ikke desto mindre har slagterafdelingen tre gange i år fået sure smileyer og bøder på grund af dårlig hygiejne.

»Slagterafdelingen fremtræder flere steder snavset. Der kan ikke foretages hygiejnisk håndvask, da sæbedispenser, vask og engangsaftørring fremtræder snavset med støv og fedt,« skriver Fødevarestyrelsen i kontrolrapporten fra deres tilsyn 31. maj, der førte til politianmeldelse.

Her kan man yderligere læse, at der lå indtørrede rejer på gulvet, og der løb marinade ned af spande.

»Der ligger nogle rejer på gulvet, og de skal selvfølgelig samles op. Der skal ikke ligge noget på gulvet til næste gang,« siger Bettina Ørsnes Larsen.

Ifølge kontrolrapporten fandt Fødevarestyrelsen også madrester og indtørret snavs på et pakkebord, hvor der lå emballagebakker til kød sammen med rengøringsmiddel.

Og der var gamle madrester i ovnen samt fedt, skidt og krummer.

Dertil var stålbeholdere til poser, som hang på disken, smurt ind i snavs og madrester, og det samme var et rullebord, en stikvogn og hylder i kølerummet.

Afdelingschef Bettina Ørsnes Larsen, mener dog ikke, det er nær så slemt, som det lyder.

»Mit budskab til kunderne er, at vi kan stå hundrede procent inde for fødevaresikkerheden i butikken,« siger hun.

Med sine 2.650 kvadratmeter er Superbrugsen i Esbjerg Storcenter cirka tre gange så stor som en typisk discountbutik.

Ud over en slagterafdeling indeholder butikken en række andre specialbutikker, blandt andet en bager, grønthandler, delikatesseafdeling og vinhandler.

Også butikkens dagligvareafdeling fik i starten af året to sure smileyer og bøder.

Bødesagerne har ikke fået personalemæssige konsekvenser for butikkens ledelse eller ansatte, oplyser Bettina Ørsnes Larsen.

»Fra marts til maj har vi haft en helt flot butik, og så er det rigtigt, vi ikke har været helt på plads, da Fødevarestyrelsen er kommet på besøg,« siger hun.

Bettina Ørsnes Larsen oplyser i en opfølgende kommentar, at Fødevarestyrelsen har været på et nyt kontrolbesøg tirsdag 14. juni og konstateret, at Superbrugsen har bragt forholdene i orden.