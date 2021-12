Selvom det er torsdag, skal der formentligt danses til den lyse morgen i Jomfru Ane Gade.

Med endnu en nedlukning af nattelivet fra fredag 10. december, er der lagt op til et brag en af en aften i den populære festgade.

End ikke sne, kulde eller corona kan sætte en stopper for festen i Gaden.

Hos Space Club var de allerede onsdag aften ude med et opslag på Facebook om, at der ville være åbent torsdag til årets sidste fest.

»Vi holder åbent af den simple grund, at alle folk hader corona, og endnu en tvangsnedlukning er på vej,« fortalte ejeren af den aalborgensiske natklub, Rikke Kirk Grønbjerg.

Festen begyndte allerede onsdag aften og fortsætter altså torsdag. Den går under navnet 'Fuck Corona Party'.

Tilbage i november kunne aalborgenserne fejre J-dag i Jomfru Ane Gade, og det gik ikke stille for sig.

»Det er voldsomt! Alt synes udsolgt, og du kan nærmest ikke komme ind. Der er vanvittig mange folk ude, så folk er helt sikkert klar,« lød det dengang fra B.T. Aalborgs mand i Gaden.

Nu er der så udsigter til, at der igen bliver stille i den populære festgade frem til januar.

Hos Nordjyllands Politi er man til stede som sædvanligt ved Jomfru Ane Gade for at sikre, at årets sidste festdag bliver en god og tryg oplevelse for alle.

Her kan du læse mere om de nye restrektioner, som træder i kraft fredag 10. december.