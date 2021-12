»Er I f........ klar på fest i aften?«

Det er budskabet i det seneste opslag på Space Clubs Facebook-side.

Opslaget er slået op onsdag aften klokken 19.18 - ikke en gang en time efter, statsministeren havde orienteret danskerne om de nye restriktioner, som altså betyder, at blandt andet diskoteker og natklubber må lukke ned igen fra på fredag.

»Fuck janteloven og fuck corona - HELE Space teamet står klar hele natten i aften og i morgen aften fra 21:00 til årets sidste fest dage!!« står der yderligere i opslaget, som tydeligvis lægger op til, at udnytte, at de nye restriktioner først træder i kraft fra fredag 10. december.

»Vi holder åbent af den simple grund, at alle folk hader corona og endnu en tvangsnedlukning er på vej,« fortæller ejeren af den aalborgensiske natklub, Rikke Kirk Grønbjerg.

»Vi gør folk opmærksomme på, at alt bliver lukket ned, så folk har en sidste chance for at føle sig frie og unge og få en sidste svingom på dansegulvet,« fortsætter hun.

Festen begyndte allerede onsdag aften og fortsætter altså torsdag. Den går under navnet 'Fuck Corona Party'.

Budskabet på statsministerens pressemøde var ellers, at smitten udvikler sig kraftig og alle danskere skal hjælpe til med at begrænse smitten. Men Rikke Kirk Grønbjerg mener ikke, at festerne er uansvarlige.

Er det i orden, at natklubber lægger op til kæmpe fest inden de nye restriktioner træder i kraft?

»Vi mener bestemt, at det er ansvarligt. De unge fester under bedre forhold hos os, end hvis de var til privatfester, hvor der hverken er sprit eller krav om coronapas,« siger hun.

Den famøse festgade, Jomfru Ane Gade, i Aalborg, hvor Space Club ligger, har under coronapandemien været en skygge af sig selv. Både på grund af deciderede nedlukninger, men også fordi, der har været færre gæster end normalt, selvom de har måttet holde åbent, forklarer Rikke Kirk Grønbjerg.

»Det burde ikke være natklubberne, som er for skud igen. Vi mener, man burde have lukket store arrangementer med over 1000 deltagere i stedet. Vi er i vores vigtigste måned og hvis det her trækker ud, ser det meget sort ud for branchen,« slutter Rikke Kirk Grønbjerg.