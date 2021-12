I Jomfru Ane Gade er der bekymring at spore, efter at statsminister Mette Frederiksen på pressemødet onsdag aften fortalte, at nattelivet fra fredag aften skal lukke til midnat

Diskoter og barer kommer til at lide, og de forventer markant mere kompensation denne gang.

»Vi får igen savet benene væk under os, så jeg går ud fra, at vi bliver kompenseret, så vi også kan fortsætte bagefter,« siger Henrik Foget Jensen, der er partner i Rekom, som ejer en lang række beværtninger i Danmarks største festgade.

Han mener, at politikerne denne gang skal lave en ordning, der kompenserer virksomhederne 100 procent.

»Vi skal have dækket lejeudgifter, øvrige faste omkostninger, tabt indtjening og tabet af varerne på vores lager,« siger han og uddyber:

»Jeg tror og håber på, at de kompensationer, der kommer nu, bliver bedre end sidste gang.«

Hvis ikke kompensationerne rammer et tilpas højt niveau, frygter han på et generelt niveau for konsekvenserne.

»Vi har for tid siden haft 18 måneder, hvor vi har været lukket ned. Det her kan være en mavepuster til, at nogen må lukke.«

Nedlukningen rammer i øvrigt Jomfru Ane Gade på et ekstremt kritisk tidspunkt, da december er en af årets travleste perioder.

»Det er en af de vigtigste måneder, der er. Man fjerner det, som alle længe har gjort klart til. Der, vi skulle hente noget af det tabte ind igen.«

Specielt 1. juledag er en af de helt store festdage. Rekom-partneren fortæller, at det er en af årets fire travleste dage i den berømte festgade. Og kalder aflysningen af denne dag en 'katastrofe'.

Henrik Foget kan ikke på nuværende tidspunkt sætte tal på, hvor meget Rekom økonomisk taber på de nye restriktioner i Jomfru Ane Gade. Han kan endnu heller ikke oplyse, hvor stort at tab virksomheden får på sit varelager.

Han understreger i øvrigt, af Rekoms barer og diskoter selvfølgelig følge de anbefalinger og krav, der kommer fra myndighederne. Selvom de altså besværliggør hverdagen.

Det er mere præcis fra natten til lørdag, at nattelivet skal lukke til midnat. Derudover gælder fra samme dag et forbud mod salg af alkohol mellem klokken 00 og 05 også i restauranter og i detailhandlen.