Tivoli Friheden har set sig nødsaget til at bringe en efterlysning via deres Facebook-profil.

»Vi har brug for din hjælp til at finde vores isbjørneunge, der aftenen til lørdag er blevet taget fra sin mor under Jul i Friheden,« skriver de onsdag.

Isbjørneungen, der hedder Henrik, er sidst set omkring klokken 19.00 fredag den 3. december. Forlystelsesparken formoder, den er blevet stjålet.

Hvordan stjæler man lige en isbjørn, tænker du måske. Det er faktisk ikke så svært, som det lyder, fordi Henrik er ikke en ægte isbjørn. Han er en del af parkens juleoppyntning og lavet af, hvad der må formodes at være plastik.

Derfor giver det god mening, at Henrik - som Tivoli Friheden selv skriver - både er tam og aldrig har bidt nogen.

»Har du set gerningsmanden eller har du nogle oplysninger om, hvor han kan befinde sig, så må du rigtig gerne kontakte Tivoli Friheden på 86 14 73 00 eller tivoli@friheden.dk,« skriver de på Facebook.

Hjælpe man dem med at finde isbjørneungen, så får man en dusør på to deluxe sæsonkort.

Henrik beskrives således: