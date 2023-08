»Det kan simpelthen ikke passe, at vi ikke må se dem!«

Så klar er beskeden fra Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Anders Vistisen, der sammen med flere andre politikere nu kræver svar på, hvilke eksempler på koranafbrændinger i andre lande, regeringen ligger inde med.

Kravet kommer, efter B.T. har afdækket, at Udenrigsministeriet bevidst har undladt at nævne en sag om en frifindelse af en mand, der brændte Koranen i Frankrig, i e en oversigt over håndtering af koranafbrændinger i andre lande.

En undladelse der er decideret »vildledende« og »misvisende« ifølge flere politikere.

Udenrigsministeriet kendte til det franske eksempel, fordi de franske myndigheder havde gjort den danske ambassade i Frankrig opmærksom på det. Men Udenrigsministeriet valgte at frasortere det, så det ikke blev nævnt i faktaarket til politikerne og offentligheden.

I den forbindelse har ministeriet i et svar til B.T. oplyst, at det også kender til flere andre europæiske eksempler på koranafbrændinger, som heller ikke er beskrevet i det omstridte faktaark.

Men hvilke eksempler, der er tale om, har det altså ikke været muligt for B.T. at få svar på fra Udenrigsministeriet.

»Vi står isoleret, Danmark og Sverige,« har statsminister Mette Frederiksen udtalt om behovet for indgreb mod koranafbrændinger

'Cherrypicking' duer ikke

Fortielsen af andre eksempler på lande, der har tolereret koranafbrændinger, er ifølge Anders Vistisen særlig problematisk, fordi regeringen har haft det som en del af argumentationen for behovet for et lovindgreb mod koranafbrændinger, at Danmark og Sverige »står isoleret«, som statsminister Mette Frederiksen har sagt.

»Derfor er det jo helt afgørende, at vi får alle kortene på bordet, særligt når det er så centralt i regeringens begrundelse, at Danmark skulle være særlig liberalt på det her område,« siger Vistisen.

Anders Vistisen vil nu tage sagen op på et kommende samråd om koranafbrændingerne, som finder sted den 8. september.

»Vi skal have at vide, hvordan forløbet omkring den her oversigt har været, og hvorfor man har udeladt eksempler, der er gået imod regeringens argumentation.«

Han vil også via udvalgsspørgsmål forsøge at få svar på, hvilke eksempler Udenrigsministeriet ikke har taget med i oversigten.

»Vi vil se alle de eksempler, man ligger inde med. Ellers åbner det for spekulation.«

Det samme ønsker Susie Jessen, politisk ordfører for Danmarksdemokraterne.

»Når regeringen kommer med dens lovforslag er det jo særligt vigtigt at vide, hvordan andre lande har håndteret koranafbrændinger. Der duer det ikke, at man bare plukker i, hvad der er sket rundt omkring.«

Billede fra videoen, hvor en franskmand i 2010 brændte en koran og urinerede ud over den. Han blev tiltalt, men frifundet i 2011.

Er 2011 virkelig så længe siden?

Udenrigsministeriet har i en mail forklaret, hvorfor ministeriet undlod at nævne sagen om franskmanden, der i 2011 blev frifundet for at brænde en koran:

»Formålet med faktaarket er at vise, at der i nyere tid kun i beskedent omfang er sket offentlige koranafbrændinger i andre lande end Danmark og Sverige.«

»Faktaarket er således ikke en udtømmende liste over koranafbrændinger i andre lande,« skriver ministeriet.

Den forklaring køber Anders Vistisen fra DF ikke:

»Jeg synes ikke ligefrem, man kan kalde eksempler fra efter årtusindskiftet antikvarierede.«

B.T. har også spurgt Udenrigsministeriet, om udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen vidste, at Udenrigsministeriet kendte til det franske eksempel, men undlod at tage det med. Det har ministeriet ikke svaret på.

Heller ikke Henrik Dahl fra Liberal Alliance er imponeret over Udenrigsministeriets beslutning om ikke at tage det franske eksempel med i faktaarket:

»Det er da med til at underminere folketingsmedlemmernes mulighed for at forberede sig ordentligt på den beslutning, der skal tages.«

LA'eren bakker op om ønsket fra DF og Danmarksdemokraterne om at få svar på, hvilke andre eksempler, ministeriet ligger inde med.